"Добрий день, everybody": Борис Джонсон знявся в українській новорічній кінокомедії (відео)

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон з'явиться на великому екрані у кіно. Він зіграв роль в українській новорічній комедії "Потяг у 31 грудня". Про це Фокусу розповіли творці фільму.

Допрем’єрний показ новорічної стрічки "Потяг у 31 грудня" днями відбувся у Києві.

Запросивши британського політика автори фільму хотіли показати, що поїздами "Укрзалізниці" можуть подорожувати різні люди, незалежно від рангу і статусу. У фільмі "Потяг у 31 грудня" Джонсон постає насамперед не як політик, а як пересічний пасажир.

"За сценарієм Борис Джонсон, вдягнений у синю куртку та в іміджеву шапку "Укрзалізниці", мав звернутися до українців своєю коронною фразою: "Добрий день, everybody, and Happy New Year!"", — розповідає продюсерка фільму Зоя Сошенко.

Британський експрем'єр, який під час роботи над фільмом перебував у Києві з робочим візитом, з радістю погодився взяти участь у зніманні. Він також підписав хлопавку і український прапор для благодійних проєктів. Тепер ці експонати підуть з молотка на допомогу ЗСУ.

У фільмі розповідається про рейс з Києва до Львова. В одному вагоні опинилися різні пасажири, а в якийсь момент потяг застряг у безлюдному полі.

У цій екстремальній ситуації пасажири виявляють свої найкращі риси. Вони починають слухати та розуміти одне одного й зрештою об'єднуються. Зблизившись, вони з великим задоволенням починають втілювати мрії одне одного.

Головні ролі у стрічці зіграли Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Михайло Хома, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик, Володимир Ніколаєнко, Максим Девізоров, Леся Самаєва, Анна Кузіна, Андрій Ісаєнко та інші.

Стрічка "Потяг у 31 грудня" виходить у широкий прокат з 1 січня.

Нагадаємо, що раніше у Лондоні українці вручили подарунок експрем'єру Великої Британії Борису Джонсону. На знак вдячності за підтримку України він отримав гусака, схожого на нього.