"Добрый день, everybody": Борис Джонсон снялся в украинской новогодней кинокомедии (видео)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон появится на большом экране в кино. Он сыграл роль в украинской новогодней комедии "Поезд в 31 декабря". Об этом Фокусу рассказали создатели фильма.

Допремьерный показ новогодней ленты "Поезд в 31 декабря" на днях состоялся в Киеве.

Пригласив британского политика авторы фильма хотели показать, что поездами "Укрзализныци" могут путешествовать разные люди, независимо от ранга и статуса. В фильме "Поезд в 31 декабря" Джонсон предстает прежде всего не как политик, а как рядовой пассажир.

"По сценарию Борис Джонсон, одетый в синюю куртку и в имиджевую шапку "Укрзализныци", должен был обратиться к украинцам своей коронной фразой: "Добрый день, everybody, and Happy New Year!"", — рассказывает продюсер фильма Зоя Сошенко.

Британский экс-премьер, который во время работы над фильмом находился в Киеве с рабочим визитом, с радостью согласился принять участие в съемках. Он также подписал хлопушку и украинский флаг для благотворительных проектов. Теперь эти экспонаты пойдут с молотка на помощь ВСУ.

В фильме рассказывается о рейсе из Киева во Львов. В одном вагоне оказались разные пассажиры, а в какой-то момент поезд застрял в безлюдном поле.

В этой экстремальной ситуации пассажиры проявляют свои лучшие черты. Они начинают слушать и понимать друг друга и в конце концов объединяются. Сблизившись, они с большим удовольствием начинают воплощать мечты друг друга.

Главные роли в ленте сыграли Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова, Михаил Хома, Юрий Горбунов, Лилия Ребрик, Владимир Николаенко, Максим Девизоров, Леся Самаева, Анна Кузина, Андрей Исаенко и другие.

Лента "Поезд в 31 декабря" выходит в широкий прокат с 1 января.

Напомним, что ранее в Лондоне украинцы вручили подарок экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону. В знак благодарности за поддержку Украины он получил гуся, похожего на него.