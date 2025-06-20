Настоящий романтик: Борис Джонсон устроил сюрприз для жены и новорожденной дочери

19 июня экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил 61-й день рождения и по этому случаю решил порадовать жену Кэрри и новорожденную дочь Поппи, устроив своим любимым девочкам прогулку на лодке.

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Соответствующими кадрами миссис Джонсон поделилась в Instagram, чем умилила 130 тысяч своих подписчиков.

На фото и видео видно, как бывший политик управляет моторной лодкой, проплывая по реке, на которой, среди прочего, плещутся утки. На одном из кадров младшая дочь лежит у него на коленях. Также в карусели можно увидеть Кэрри, которая держит малышку на руках.

"Свидание на лодке в день рождения", – подписала одно из видео жена именинника.

Примечательно, что уже 21 июня Поппи Элиза Джозефин Джонсон, младшая из четырех детей пары, отметит свой первый месяц жизни. Девочка родилась 21 мая, что стало полной неожиданностью для подписчиков Кэрри, которая до последнего скрывала свою беременность.

Уже после рождения дочери миссис Джонсон поделилась кадрами "беременной" фотосессии и призналась, что четвертый ребенок дался ей очень тяжело.

Ранее Борис Джонсон уже радовал свою жену. Так, на ее день рождения он подарил ей велосипед с коляской. Позже Кэрри показала, как муж катает на этом транспорте их троих старших детей.

Напомним, Фокус писал, что:

В апреле Борис Джонсон устроил празднование дня рождения пятилетнему Уилфу, и по этому случаю оделся в оранжевого динозавра.

Жена Бориса Джонсона показала, чем они с мужем занимались в Техасе.

Мы также рассказывали, что Борис Джонсон снялся в украинской новогодней кинокомедии.