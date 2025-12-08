"Это моя жизнь": в сети слухи о женитьбе 79-летней Шер на 39-летнем возлюбленном

Американская певица Шер может снова пойти под венец — по крайней мере такие слухи ходят накануне ее 80-летия, которое она будет праздновать в мае. По данным британского издания Mirror, артистка якобы планирует жениться на своем 39-летнем бойфренде Александре "AE" Эдвардсе.

"Шер совсем не волнует их 40-летняя разница в возрасте, и оба готовы узаконить отношения", — цитирует издание источник. По словам инсайдера, певица считает свой юбилей "идеальным моментом, чтобы поставить точку в вопросе и официально стать супругами". Впрочем, представитель Чер в комментарии Page Six опроверг эти утверждения, назвав публикацию таблоида "неправдивой".

Певица неоднократно отвечала на критику из-за значительной разницы в возрасте между ней и музыкальным продюсером. В ноябре в эфире "CBS Mornings" она заявила: "Мне все равно. Это моя жизнь. Никто не знает, что происходит между нами, а мы просто прекрасно проводим время".

Відео дня

Шер также рассказала, что Эдвардс сам не обращает внимания на возраст: "Он говорит: "Да, ты старше, но твой дух — молодой".

Шер и Эдвардсон Фото: GC IMAGES

Звезда призналась, что их отношения держатся на взаимном тепле и веселье: "Мы все время смеемся. Я просто люблю его. Он прекрасный, талантливый — один из самых талантливых людей, которых я встречала".

Пара впервые привлекла внимание прессы в ноябре 2022 года, когда их заметили, держась за руки в Лос-Анджелесе. Вскоре певица подтвердила роман в соцсетях, отвечая хейтерам: "Мне совершенно безразлично, что кто-то думает".

В марте 2023 года Шер и Эдвардс впервые вместе вышли на красную дорожку во время показа Versace.

Отношения Шер

До знакомства с Эдвардсом Шер была дважды замужем: за Сонни Боно (1964-1975) и Греггом Оллманом (1975-1979). Она также имела отношения с Валом Килмером, Джином Симмонсом и Томом Крузом.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

28-летний Принц Джексон, старший сын покойного короля поп-музыки Майкла Джексона, объявил о помолвке с возлюбленной Молли Ширманг, поделившись радостной новостью в Instagram.

67-летняя Мадонна выходит замуж за 29-летнего бойфренда.

Кроме того, блогер-миллионерша Квиткова выходит замуж за футболиста "Динамо".