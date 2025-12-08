"Це моє життя": у мережі чутки про одруження 79-річної Шер із 39-річним коханим

Американська співачка Шер може знову піти під вінець — принаймні такі чутки ширяться напередодні її 80-річчя, яке вона святкуватиме у травні. За даними британського видання Mirror, артистка нібито планує одружитися зі своїм 39-річним бойфрендом Александром “AE” Едвардсом.

"Шер зовсім не хвилює їхня 40-річна різниця у віці, і обидва готові узаконити стосунки", — цитує видання джерело. За словами інсайдера, співачка вважає свій ювілей "ідеальним моментом, щоб поставити крапку в питанні й офіційно стати подружжям". Втім, представник Шер в коментарі Page Six заперечив ці твердження, назвавши публікацію таблоїду "неправдивою".

Співачка неодноразово відповідала на критику через значну різницю у віці між нею та музичним продюсером. У листопаді в ефірі "CBS Mornings" вона заявила: "Мені байдуже. Це моє життя. Ніхто не знає, що відбувається між нами, а ми просто чудово проводимо час".

Шер також розповіла, що Едвардс сам не зважає на вік: "Він каже: "Так, ти старша, але твій дух — молодий".

Зірка зізналася, що їхні стосунки тримаються на взаємному теплі та веселощах: "Ми весь час сміємося. Я просто люблю його. Він прекрасний, талановитий — один із найталановитіших людей, яких я зустрічала".

Пара вперше привернула увагу преси в листопаді 2022 року, коли їх помітили, тримаючись за руки в Лос-Анджелесі. Невдовзі співачка підтвердила роман у соцмережах, відповідаючи хейтерам: "Мені геть байдуже, що хтось думає".

У березні 2023 року Шер і Едвардс вперше разом вийшли на червону доріжку під час показу Versace.

Стосунки Шер

До знайомства з Едвардсом Шер була двічі заміжня: за Сонні Боно (1964–1975) та Ґреггом Оллманом (1975–1979). Вона також мала стосунки з Валом Кілмером, Джином Сіммонсом та Томом Крузом.

