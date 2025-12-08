Элегантная Мелания Трамп присоединилась к Дональду на публике (фото, видео)
Первая леди США Мелания Трамп была среди многочисленных звезд первой величины, которые посетили вечер награждения в Вашингтоне. Дональд Трамп с женой появились на 48-й церемонии Центра Кеннеди.
Событие принесло волну голливудского престижа в Вашингтон, когда светила собрались 7 декабря 2025 года, чтобы отметить самых влиятельных исполнителей страны. Красная дорожка в Центре Кеннеди поразила элегантными образами в черных галстуках, мерцающими вечерними платьями и ощущением величия. Об этом пишет Hello Magazine.
Среди гостей первой величины были лауреаты премии, легенды музыки, актеры и политические деятели, которые пришли на одно из самых элегантных событий года в столице США. Первая леди Мелания Трамп задала тон вневременным, сдержанным гламуром.
Дональд и Мелания Трамп: элегантные образы
Президент Дональд Трамп появился в традиционном черном смокинге с атласными лацканами и белой рубашке, твердо придерживаясь классического стиля.
Первая леди же Мелания Трамп воплотила современный минимализм в элегантном черном платье Givenchy без рукавов. Ее нежно завитые волосы, бриллиантовые серьги и изящный браслет добавили именно то количество блеска. Благодаря четким линиям и безупречному пошиву, платье закрепило за ней позицию одного из лучших образов вечера.
Президентская чета держалась за руки, когда позировала фотографам мероприятия и отвечала на вопросы журналистов.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Первая леди США Мелания Трамп украсила Белый дом в преддверии Рождества 2025.
- Жена Дональда Трампа в пальто Dior показала главную елку Белого дома.
Кроме того, у Дональда Трампа ответили на упреки о разводе с Меланией.