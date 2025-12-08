Элегантная Мелания Трамп присоединилась к Дональду на публике (фото, видео)

Первая леди США Мелания Трамп была среди многочисленных звезд первой величины, которые посетили вечер награждения в Вашингтоне. Дональд Трамп с женой появились на 48-й церемонии Центра Кеннеди.

Событие принесло волну голливудского престижа в Вашингтон, когда светила собрались 7 декабря 2025 года, чтобы отметить самых влиятельных исполнителей страны. Красная дорожка в Центре Кеннеди поразила элегантными образами в черных галстуках, мерцающими вечерними платьями и ощущением величия. Об этом пишет Hello Magazine.

Среди гостей первой величины были лауреаты премии, легенды музыки, актеры и политические деятели, которые пришли на одно из самых элегантных событий года в столице США. Первая леди Мелания Трамп задала тон вневременным, сдержанным гламуром.

Дональд и Мелания Трамп: элегантные образы

Президент Дональд Трамп появился в традиционном черном смокинге с атласными лацканами и белой рубашке, твердо придерживаясь классического стиля.

Первая леди же Мелания Трамп воплотила современный минимализм в элегантном черном платье Givenchy без рукавов. Ее нежно завитые волосы, бриллиантовые серьги и изящный браслет добавили именно то количество блеска. Благодаря четким линиям и безупречному пошиву, платье закрепило за ней позицию одного из лучших образов вечера.

Президентская чета держалась за руки, когда позировала фотографам мероприятия и отвечала на вопросы журналистов.

