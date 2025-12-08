Елегантна Меланія Трамп приєдналася до Дональда на публіці (фото, відео)

Перша леді США Меланія Трамп була серед численних зірок першої величини, які відвідали вечір нагородження у Вашингтоні. Дональд Трамп з дружиною зʼявилися на 48-й церемонії Центру Кеннеді.

Подія принесла хвилю голлівудського престижу до Вашингтона, коли світила зібралися 7 грудня 2025 року, щоб відзначити найвпливовіших виконавців країни. Червона доріжка в Центрі Кеннеді вразила елегантними образами в чорних краватках, мерехтливими вечірніми сукнями та відчуттям величі. Про це пише Hello Magazine.

Серед гостей першої величини були лауреати премії, легенди музики, актори та політичні діячі, які прийшли на одну з найелегантніших подій року в столиці США. Перша леді Меланія Трамп задала тон позачасовим, стриманим гламуром.

Дональд та Меланія Трамп: елегантні образи

Президент Дональд Трамп з'явився у традиційному чорному смокінгу з атласними лацканами та білій сорочці, твердо дотримуючись класичного стилю.

Відео дня

Перша леді ж Меланія Трамп втілила сучасний мінімалізм в елегантній чорній сукні Givenchy без рукавів. Її ніжно завите волосся, діамантові сережки та витончений браслет додали саме ту кількість блиску. Завдяки чітким лініям та бездоганному пошиттю, сукня закріпила за нею позицію одного з найкращих образів вечора.

Дональд та Меланія Трамп

Президентське подружжя трималося за руки, коли позувало фотографам заходу та відповідало на запитання журналістів.

Дональд та Меланія Трамп

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, у Дональда Трампа відповіли на закиди про розлучення з Меланією.