Будущие короли и королевы: 9 принцев и принцесс Европы, которых стоит знать (фото)
Европа до сих пор имеет много разных монархий — и в каждой есть дети, которые однажды станут королями или королевами. Сегодня, 10 декабря, наследный принц Монако Жак и его сестренка Габриэлла отмечают 11-летие.
По этому случаю Фокус рассказывает о ярких юных представителях европейских монархий. Сейчас они живут почти обычной жизнью обычного ребенка, ходят в традиционные школы, однако однажды сядут на престол и получат власть в свои руки.
Принц и принцесса Монако
- Дата рождения: оба родились 10 декабря 2014 года. Габриэлла появилась на свет первой, в 17:04, через две минуты — Жак.
- Линия наследования: Хоть Габриэлла родилась немного раньше, по действующему законодательству мужчина имеет приоритет в очереди наследования, поэтому Жак унаследует трон.
- Характер и детство: Семья не раз рассказывала, что дети — активные, жизнерадостные. Отец, князь Альбер II, описывал Габриэллу как "маленькую шалунью", а Жака — более спокойным, сдержанным.
Эти дети будут представлять одно из самых маленьких, но самых богатых княжеств мира.
Некоторые интересные факты
- Это первые в истории наследники престола Монако, рожденные как близнецы.
- При рождении прозвучали 42 залпа из пушек, подняли рог корабли, звонили церковные колокола — это традиционное королевское празднование.
- Хоть Габриэлла — старше на две минуты, наследником стал Жак из-за правила мужского превосходства в наследовании.
- В 2025 году они впервые приняли первое Причастие — торжественный религиозный обряд, важный для католической традиции Монако.
- Их мама — княгиня Шарлин, олимпийская чемпионка по плаванию. А бабушка — Грейс Келли, знаменитая американская актриса, которая променяла Голливуд на княжество Монако, но погибла в ДТП.
Несколько известных принцев и принцесс Европы — будущее тронов
Принцесса Эстель (Швеция)
Родилась: 23 февраля 2012 года
Титул: Герцогиня Эстерйотландская
Эстель безумно популярна в Швеции, имеет собственный скандинавский стиль; с детства посещает официальные мероприятия. Она станет королевой Швеции после своей матери, кронпринцессы Виктории.
Принцесса Амалия (Нидерланды)
Родилась: 7 декабря 2003 года
Титул: Принцесса Оранская, наследница трона
Она очень скромная, отказалась от государственной ренты, пока учится в университете; пережила угрозу преследования и живет под усиленной охраной.
Амалия станет первой королевой Нидерландов из дома Оранских за столетие.
Принц Кристиан (Дания)
Родился: 15 октября 2005 года
Титул: Кристиан, наследный принц Дании
Один из самых популярных молодых принцев благодаря открытому и спокойному стилю. Кристиан — будущий король скандинавского государства, которое имеет старейшую монархию Европы.
Принцесса Леонор (Испания)
Родилась: 31 октября 2005 года
Титул: Принцесса Астурийская, наследница престола
Леонор окончила военную академию, как и ее отец, король Фелипе VI. Девушка станет первой королевой Испании с XVIII века.
Принц Джордж (Великобритания)
Родился: 22 июля 2013 года
Титул: Принц Джордж Уэльский
Будущий король Великобритании; один из самых известных детей Европы. Джордж уже время от времени посещает с родителями официальные мероприятия, понемногу приобщаясь к выполнению монарших обязанностей. У него есть сестренка и братик — Шарлотта и Луи. Впрочем, именно Джордж станет королем после отца Уильяма.
Принцесса Шарлотта (Великобритания)
Родилась: 2 мая 2015 года
Титул: Принцесса Шарлотта Уэльская
Ее называют "новой принцессой Дианой" за яркую личность; первая британская принцесса, которую не "подвинули" младшие братья (благодаря изменению закона).
Принцесса Ингрид Александра (Норвегия)
Родилась: 21 января 2004 года
Титул: Принцесса Норвегии
Девушка проходит военную службу, участвует в государственных заседаниях. Именно она станет второй королевой Норвегии в истории.
