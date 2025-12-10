Будущие короли и королевы: 9 принцев и принцесс Европы, которых стоит знать (фото)

Европа до сих пор имеет много разных монархий — и в каждой есть дети, которые однажды станут королями или королевами. Сегодня, 10 декабря, наследный принц Монако Жак и его сестренка Габриэлла отмечают 11-летие.

По этому случаю Фокус рассказывает о ярких юных представителях европейских монархий. Сейчас они живут почти обычной жизнью обычного ребенка, ходят в традиционные школы, однако однажды сядут на престол и получат власть в свои руки.

Принц и принцесса Монако

Дата рождения : оба родились 10 декабря 2014 года. Габриэлла появилась на свет первой, в 17:04, через две минуты — Жак.

: оба родились 10 декабря 2014 года. Габриэлла появилась на свет первой, в 17:04, через две минуты — Жак. Линия наследования : Хоть Габриэлла родилась немного раньше, по действующему законодательству мужчина имеет приоритет в очереди наследования, поэтому Жак унаследует трон.

: Хоть Габриэлла родилась немного раньше, по действующему законодательству мужчина имеет приоритет в очереди наследования, поэтому Жак унаследует трон. Характер и детство: Семья не раз рассказывала, что дети — активные, жизнерадостные. Отец, князь Альбер II, описывал Габриэллу как "маленькую шалунью", а Жака — более спокойным, сдержанным.

Эти дети будут представлять одно из самых маленьких, но самых богатых княжеств мира.

Принц Жак Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Принцесса Габриэлла Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Некоторые интересные факты

Это первые в истории наследники престола Монако, рожденные как близнецы.

При рождении прозвучали 42 залпа из пушек, подняли рог корабли, звонили церковные колокола — это традиционное королевское празднование.

Хоть Габриэлла — старше на две минуты, наследником стал Жак из-за правила мужского превосходства в наследовании.

В 2025 году они впервые приняли первое Причастие — торжественный религиозный обряд, важный для католической традиции Монако.

Их мама — княгиня Шарлин, олимпийская чемпионка по плаванию. А бабушка — Грейс Келли, знаменитая американская актриса, которая променяла Голливуд на княжество Монако, но погибла в ДТП.

Княжеская семья Монако Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Княжеская семья Монако Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Несколько известных принцев и принцесс Европы — будущее тронов

Принцесса Эстель (Швеция)

Родилась: 23 февраля 2012 года

Титул: Герцогиня Эстерйотландская

Эстель безумно популярна в Швеции, имеет собственный скандинавский стиль; с детства посещает официальные мероприятия. Она станет королевой Швеции после своей матери, кронпринцессы Виктории.

Принцесса Эстель с младшим братом

Принцесса Амалия (Нидерланды)

Родилась: 7 декабря 2003 года

Титул: Принцесса Оранская, наследница трона

Она очень скромная, отказалась от государственной ренты, пока учится в университете; пережила угрозу преследования и живет под усиленной охраной.

Амалия станет первой королевой Нидерландов из дома Оранских за столетие.

Принцесса Амалия с мамой, королевой Максимой

Принц Кристиан (Дания)

Родился: 15 октября 2005 года

Титул: Кристиан, наследный принц Дании

Один из самых популярных молодых принцев благодаря открытому и спокойному стилю. Кристиан — будущий король скандинавского государства, которое имеет старейшую монархию Европы.

Принц Кристиан Фото: Instagram detdanskekongehus

Принцесса Леонор (Испания)

Родилась: 31 октября 2005 года

Титул: Принцесса Астурийская, наследница престола

Леонор окончила военную академию, как и ее отец, король Фелипе VI. Девушка станет первой королевой Испании с XVIII века.

Королева Летиция с мужем и дочерьми Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Принцесса Леонор Фото: Кадр из видео

Принц Джордж (Великобритания)

Родился: 22 июля 2013 года

Титул: Принц Джордж Уэльский

Будущий король Великобритании; один из самых известных детей Европы. Джордж уже время от времени посещает с родителями официальные мероприятия, понемногу приобщаясь к выполнению монарших обязанностей. У него есть сестренка и братик — Шарлотта и Луи. Впрочем, именно Джордж станет королем после отца Уильяма.

Принц Джордж Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Принцесса Шарлотта (Великобритания)

Родилась: 2 мая 2015 года

Титул: Принцесса Шарлотта Уэльская

Ее называют "новой принцессой Дианой" за яркую личность; первая британская принцесса, которую не "подвинули" младшие братья (благодаря изменению закона).

Принцесса Шарлотта Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принцесса Ингрид Александра (Норвегия)

Родилась: 21 января 2004 года

Титул: Принцесса Норвегии

Девушка проходит военную службу, участвует в государственных заседаниях. Именно она станет второй королевой Норвегии в истории.

Принцесса Ингрид Александра

