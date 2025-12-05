Все изменится: какие титулы получат Джордж, Шарлотта и Луи, когда королем станет Уильям

Принц Уильям готовится стать королем Великобритании, и когда его титул изменится, все остальные родственники также повысят свой уровень. Это означает, что принц Джордж, принцесса Шарлотта и, возможно, принц Луи сменят титулы.

Ходят слухи, что Уильям "приостановит" титулы своих сыновей и дочери, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы решить, хотят ли они быть работающими королевскими особами, но даже если принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи перейдут к просто "Джордж, Шарлотта и Луи", они все равно унаследуют несколько новых прозвищ, как только Уильям станет королем. Об этом пишет Cosmopolitan.

Принц Джордж

Когда принц Уильям станет королем, его нынешний титул — принц Уэльский — технически "перестанет существовать". По крайней мере, пока Уильям не решит подарить его принцу Джорджу.

Скорее всего, принц Джордж будет назван принцем Уэльским — традиция, уходящая корнями в 1300-е годы. Что касается того, когда это произойдет, то король Чарльз III ждал лишь один день после смерти королевы Елизаветы, чтобы сделать Уильяма принцем Уэльским, а Чарльз сам получил титул, когда ему было всего 10 лет. Поэтому, кажется вероятным, что Джордж сразу же займет новую роль.

А если говорить о титулах, то Джордж также готов стать герцогом Корнуольским, как только король Уильям взойдет на трон. Наряду с титулом, Джордж получит контроль над герцогством Корнуольским и станет чрезвычайно богатым. Впрочем, непонятно, будет ли он иметь доступ к деньгам, если ему меньше 18 лет.

Принцесса Шарлотта

В отличие от принца Джорджа, титул принцессы Шарлотты не изменится, как только ее отец станет королем. Но в конце концов она унаследует титул королевской принцессы, который сейчас используется принцессой Анной — единственной дочерью королевы Елизаветы II.

Этот титул, который существует с 1642 года, когда Чарльз I подарил его принцессе Мэри, обычно дарится старшей дочери монарха. Однако он остается пожизненно, то есть принцесса Анна будет королевской принцессой до своей смерти, несмотря на будущие изменения.

Принц Луи

Принц Луи, вероятно, не получит нового титула, когда принц Уильям станет королем, что соответствует пожеланиям будущего монарха в отношении его детей. Инсайдер ранее сообщил: "Рабочее предположение заключается в том, что двое младших детей будут ладить и заниматься своими делами. Их будут поощрять не становиться работающими королевскими особами". Источники добавили, что Уильям и Кейт имеют "намеренную стратегию, чтобы позволить Шарлотте и Луи самим выбирать свою судьбу".

Сейчас официальный титул принца Луи — "Его Королевское Высочество Принц Луи Уэльский", а раньше он был "Его Королевское Высочество Принц Луи Кембриджский". Как только Уильям станет королем и перестанет быть принцем Уэльским, официальный титул Луи снова изменится, но непонятно как.

Возможно, младший сын Кейт Миддлтон будет использовать титул "Его Королевское Высочество Принц Луи".

