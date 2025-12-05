Усе зміниться: які титули отримають Джордж, Шарлотта та Луї, коли королем стане Вільям

Принц Вільям готується стати королем Великої Британії, і коли його титул зміниться, всі інші родичі також підвищать свій рівень. Це означає, що принц Джордж, принцеса Шарлотта і, можливо, принц Луї змінять титули.

Ходять чутки, що Вільям "призупинить" титули своїх синів та доньки, поки вони не стануть достатньо дорослими, щоб вирішити, чи хочуть вони бути працюючими королівськими особами, але навіть якщо принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї перейдуть до просто "Джордж, Шарлотта та Луї", вони все одно успадкують кілька нових прізвиськ, як тільки Вільям стане королем. Про це пише Cosmopolitan.

Принц Джордж

Коли принц Вільям стане королем, його нинішній титул — принц Уельський — технічно "перестане існувати". Принаймні, доки Вільям не вирішить подарувати його принцу Джорджу.

Швидше всього, принц Джордж буде названий принцом Уельським — традиція, що сягає корінням у 1300-ті роки. Що стосується того, коли це станеться, то король Чарльз ІІІ чекав лише один день після смерті королеви Єлизавети, щоб зробити Вільяма принцом Уельським, а Чарльз сам отримав титул, коли йому було лише 10 років. Тож, здається ймовірним, що Джордж одразу ж обійме нову роль.

А якщо говорити про титули, то Джордж також готовий стати герцогом Корнуольським, щойно король Вільям зійде на трон. Поряд з титулом, Джордж отримає контроль над герцогством Корнуольським і стане надзвичайно багатим. Втім, незрозуміло, чи матиме він доступ до грошей, якщо йому менше 18 років.

Принцеса Шарлотта

На відміну від принца Джорджа, титул принцеси Шарлотти не зміниться, як тільки її батько стане королем. Але зрештою вона успадкує титул королівської принцеси, який зараз використовується принцесою Анною — єдиною донькою королеви Єлизавети ІІ.

Цей титул, який існує з 1642 року, коли Чарльз I подарував його принцесі Мері, зазвичай дарується старшій дочці монарха. Однак він залишається довічно, тобто принцеса Анна буде королівською принцесою до своєї смерті, попри майбутні зміни.

Принц Луї

Принц Луї, ймовірно, не отримає нового титулу, коли принц Вільям стане королем, що відповідає побажанням майбутнього монарха щодо його дітей. Інсайдер раніше повідомив: "Робоче припущення полягає в тому, що двоє молодших дітей ладнають і займатимуться своїми справами. Їх заохочуватимуть не ставати працюючими королівськими особами". Джерела додали, що Вільям і Кейт мають "навмисну ​​стратегію, щоб дозволити Шарлотті та Луї самим обирати свою долю".

Наразі офіційний титул принца Луї — "Його Королівська Високість Принц Луї Уельський", а раніше він був "Його Королівська Високість Принц Луї Кембриджський". Як тільки Вільям стане королем і перестане бути принцом Уельським, офіційний титул Луї знову зміниться, але незрозуміло як.

Можливо, менший син Кейт Міддлтон використовуватиме титул "Його Королівська Високість Принц Луї".

