Майбутні королі та королеви: 9 принців та принцес Європи, яких варто знати (фото)
Європа досі має багато різних монархій — і у кожній є діти, які одного дня стануть королями чи королевами. Сьогодні, 10 грудня, спадковий принц Монако Жак та його сестричка Габріелла відзначають 11-річчя.
З цієї нагоди Фокус розповідає про яскравих юних представників європейських монархій. Зараз вони живуть майже звичайним життям пересічної дитини, ходять у традиційні школи, проте одного дня сядуть на престол та отримають владу у свої руки.
Принц та принцеса Монако
- Дата народження: обидва народилися 10 грудня 2014 року. Габріелла з’явилася на світ першою, о 17:04, через дві хвилини – Жак.
- Лінія успадкування: Хоч Габріелла народилася трішки раніше, за чинним законодавством чоловік має пріоритет в черзі успадкування, тому Жак успадкує трон.
- Характер і дитинство: Сім’я не раз розповідала, що діти — активні, життєрадісні. Батько, князь Альбер II, описував Габріеллу як "малу пустунку", а Жака — більш спокійним, стриманим.
Ці діти представлятимуть одне з найменших, але найзаможніших князівств світу.
Деякі цікаві факти
- Це перші в історії спадкоємці престолу Монако, народжені як близнюки.
- При народженні пролунали 42 залпи з гармат, підняли ріг кораблі, дзвонили церковні дзвони — це традиційне королівське святкування.
- Хоч Габріелла — старша на дві хвилини, спадкоємцем став Жак через правило чоловічої преваги в успадкуванні.
- У 2025 році вони вперше прийняли перше Причастя — урочистий релігійний обряд, важливий для католицької традиції Монако.
- Їхня мама — княгиня Шарлін, олімпійська чемпіонка з плавання. А бабуся — Грейс Келлі, знаменита американська акторка, яка проміняла Голлівуд на князівство Монако, але загинула в ДТП.
Декілька відомих принців та принцес Європи — майбутнє тронів
Принцеса Естель (Швеція)
Народилася: 23 лютого 2012
Титул: Герцогиня Естерйотландська
Естель шалено популярна у Швеції, має власний скандинавський стиль; з дитинства відвідує офіційні заходи. Вона стане королевою Швеції після своєї матері, кронпринцеси Вікторії.
Принцеса Амалія (Нідерланди)
Народилась: 7 грудня 2003
Титул: Принцеса Оранська, спадкоємиця трону
Вона дуже скромна, відмовилася від державної ренти, поки навчається в університеті; пережила загрозу переслідування і живе під посиленою охороною.
Амалія стане першою королевою Нідерландів з дому Оранських за століття.
Принц Крістіан (Данія)
Народився: 15 жовтня 2005
Титул: Крістіан, наслідний принц Данії
Один із найпопулярніших молодих принців завдяки відкритому та спокійному стилю. Крістіан — майбутній король скандинавської держави, яка має найстарішу монархію Європи.
Принцеса Леонор (Іспанія)
Народилася: 31 жовтня 2005
Титул: Принцеса Астурійська, спадкоємиця престолу
Леонор закінчила військову академію, як і її батько, король Феліпе VI. Дівчина стане першою королевою Іспанії з XVIII століття.
Принц Джордж (Велика Британія)
Народився: 22 липня 2013
Титул: Принц Джордж Уельський
Майбутній король Великої Британії; один з найвідоміших дітей Європи. Джордж уже час від часу відвідує з батьками офіційні заходи, потроху залучаючись до виконання монарших обовʼязків. Він має сестричку та братика — Шарлотту та Луї. Втім, саме Джордж стане королем після батька Вільяма.
Принцеса Шарлотта (Велика Британія)
Народилася: 2 травня 2015
Титул: Принцеса Шарлотта Уельська
ЇЇ називають "новою принцесою Діаною" за яскраву особистість; перша британська принцеса, яку не "посунули" молодші брати (завдяки зміні закону).
Принцеса Інгрід Олександра (Норвегія)
Народилася: 21 січня 2004
Титул: Принцеса Норвегії
Дівчина проходить військову службу, бере участь у державних засіданнях. Саме вона стане другою королевою Норвегії в історії.
