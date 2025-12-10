Майбутні королі та королеви: 9 принців та принцес Європи, яких варто знати (фото)

Європа досі має багато різних монархій — і у кожній є діти, які одного дня стануть королями чи королевами. Сьогодні, 10 грудня, спадковий принц Монако Жак та його сестричка Габріелла відзначають 11-річчя.

З цієї нагоди Фокус розповідає про яскравих юних представників європейських монархій. Зараз вони живуть майже звичайним життям пересічної дитини, ходять у традиційні школи, проте одного дня сядуть на престол та отримають владу у свої руки.

Принц та принцеса Монако

Дата народження : обидва народилися 10 грудня 2014 року. Габріелла з’явилася на світ першою, о 17:04, через дві хвилини – Жак.

: обидва народилися 10 грудня 2014 року. Габріелла з’явилася на світ першою, о 17:04, через дві хвилини – Жак. Лінія успадкування : Хоч Габріелла народилася трішки раніше, за чинним законодавством чоловік має пріоритет в черзі успадкування, тому Жак успадкує трон.

: Хоч Габріелла народилася трішки раніше, за чинним законодавством чоловік має пріоритет в черзі успадкування, тому Жак успадкує трон. Характер і дитинство: Сім’я не раз розповідала, що діти — активні, життєрадісні. Батько, князь Альбер II, описував Габріеллу як "малу пустунку", а Жака — більш спокійним, стриманим.

Відео дня

Ці діти представлятимуть одне з найменших, але найзаможніших князівств світу.

Принц Жак Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Принцеса Габріелла Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Деякі цікаві факти

Це перші в історії спадкоємці престолу Монако, народжені як близнюки.

При народженні пролунали 42 залпи з гармат, підняли ріг кораблі, дзвонили церковні дзвони — це традиційне королівське святкування.

Хоч Габріелла — старша на дві хвилини, спадкоємцем став Жак через правило чоловічої преваги в успадкуванні.

У 2025 році вони вперше прийняли перше Причастя — урочистий релігійний обряд, важливий для католицької традиції Монако.

Їхня мама — княгиня Шарлін, олімпійська чемпіонка з плавання. А бабуся — Грейс Келлі, знаменита американська акторка, яка проміняла Голлівуд на князівство Монако, але загинула в ДТП.

Князівська родина Монако Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Князівська родина Монако Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Декілька відомих принців та принцес Європи — майбутнє тронів

Принцеса Естель (Швеція)

Народилася: 23 лютого 2012

Титул: Герцогиня Естерйотландська

Естель шалено популярна у Швеції, має власний скандинавський стиль; з дитинства відвідує офіційні заходи. Вона стане королевою Швеції після своєї матері, кронпринцеси Вікторії.

Принцеса Естель з меншим братиком

Принцеса Амалія (Нідерланди)

Народилась: 7 грудня 2003

Титул: Принцеса Оранська, спадкоємиця трону

Вона дуже скромна, відмовилася від державної ренти, поки навчається в університеті; пережила загрозу переслідування і живе під посиленою охороною.

Амалія стане першою королевою Нідерландів з дому Оранських за століття.

Принцеса Амалія з мамою, королевою Максімою

Принц Крістіан (Данія)

Народився: 15 жовтня 2005

Титул: Крістіан, наслідний принц Данії

Один із найпопулярніших молодих принців завдяки відкритому та спокійному стилю. Крістіан — майбутній король скандинавської держави, яка має найстарішу монархію Європи.

Принц Крістіан Фото: Instagram detdanskekongehus

Принцеса Леонор (Іспанія)

Народилася: 31 жовтня 2005

Титул: Принцеса Астурійська, спадкоємиця престолу

Леонор закінчила військову академію, як і її батько, король Феліпе VI. Дівчина стане першою королевою Іспанії з XVIII століття.

Королева Летиція з чоловіком та доньками Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Принцеса Леонор Фото: Кадр із відео

Принц Джордж (Велика Британія)

Народився: 22 липня 2013

Титул: Принц Джордж Уельський

Майбутній король Великої Британії; один з найвідоміших дітей Європи. Джордж уже час від часу відвідує з батьками офіційні заходи, потроху залучаючись до виконання монарших обовʼязків. Він має сестричку та братика — Шарлотту та Луї. Втім, саме Джордж стане королем після батька Вільяма.

Принц Джордж Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Принцеса Шарлотта (Велика Британія)

Народилася: 2 травня 2015

Титул: Принцеса Шарлотта Уельська

ЇЇ називають "новою принцесою Діаною" за яскраву особистість; перша британська принцеса, яку не "посунули" молодші брати (завдяки зміні закону).

Принцеса Шарлотта Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Принцеса Інгрід Олександра (Норвегія)

Народилася: 21 січня 2004

Титул: Принцеса Норвегії

Дівчина проходить військову службу, бере участь у державних засіданнях. Саме вона стане другою королевою Норвегії в історії.

Принцеса Інгрід Олександра

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Королівська родина Монако взяла участь у традиційній церемонії відкриття святкового сезону, запаливши різдвяну ілюмінацію на центральній площі Ла-Кондаміна.

Княгиня Шарлін та Альбер ІІ відзначили річницю весілля: що відомо про неймовірну історію їхнього кохання.

Крім того, принц Вільям готується стати королем Великої Британії, і коли його титул зміниться, всі інші родичі також підвищать свій рівень. Це означає, що принц Джордж, принцеса Шарлотта і, можливо, принц Луї змінять титули.