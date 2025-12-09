"Не брал деньги": известный украинский певец снялся в фильме и заинтриговал, почему ему не заплатили

Parfeniuk по образованию актер, однако по специальности он не работал, ведь его больше привлекает музыка. Однако недавно Илья решил испытать свои актерские способности. Он снялся в фильме "Корпорат", где сыграл небольшую роль.

Кроме того, певец создал композицию, которая стала саундтреком к картине, о чем рассказал на проекте "Weekend show".

"Я не только был композитором, но и снялся в нем. Я написал официальный саундтрек к этому фильму. Это не просто написал песню, и она стала саундтреком. Я готовился, я знал, что будет фильм, написал саундтрек к нему. Приехал на съемки, я был в роли себя. Я выступал на этом корпоративе со своим треком. Это небольшая роль, но первая", — поделился артист.

Parfeniuk не получал гонорар за участие в фильме и создание саундтрека. Исполнитель отметил, что главным для него был опыт в новой сфере, поэтому это стало для него коллаборацией с киноиндустрией.

"Мне это было выгодно, поэтому я не брал деньги. Я хотел сняться в кино, поэтому это была взаимная коллаборация с киноиндустрией. Мне это нетрудно", — признался певец.

