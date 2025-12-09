"Не брав гроші": відомий український співак знявся у фільмі і заінтригував, чому йому не заплатили

Parfeniuk за освітою актор, проте за фахом він не працював, адже його більше приваблює музика. Однак нещодавно Ілля вирішив випробувати свої акторські здібності. Він знявся у фільмі "Корпорат", де зіграв невелику роль.

Крім того, співак створив композицію, яка стала саундтреком до картини, про що розповів на проєкті "Weekend show".

"Я не лише був композитором, а ще й знявся у ньому. Я написав офіційний саундтрек до цього фільму. Це не просто написав пісню, і вона стала саундтреком. Я готувався, я знав, що буде фільм, написав саундтрек до нього. Приїхав на знімання, я був у ролі себе. Я виступав на цьому корпораті зі своїм треком. Це невелика роль, але перша", — поділився артист.

Parfeniuk не отримував гонорар за участь у фільмі та створення саундтреку. Виконавець зазначив, що головним для нього був досвід у новій сфері, тож це стало для нього колаборацією з кіноіндустрією.

"Мені це було вигідно, тому я не брав гроші. Я хотів знятися в кіно, тому це була взаємна колаборація з кіноіндустрією. Мені це неважко", — зізнався співак.

