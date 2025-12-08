Дочь Джонни Деппа заметили на свидании с девушкой: что известно об их романе (фото)

26-летняя американо-французская актриса Лили-Роуз Депп и 28-летняя музыкант 070 Shake, настоящее имя которой Даниэль Бальбуэн, выглядели влюбленными, когда их видели на прогулке по Парижу.

По словам очевидцев, пара покупала рождественские подарки во время дневной прогулки. Об этом пишет Daily Mail.

Лили-Роуз Депп на свидании с девушкой

Обе девушки были одеты в многослойную одежду в холодный зимний день в столице Франции: Лили-Роуз надела пышное черное пальто со светло-голубыми джинсами и сапогами Chanel.

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради аккуратно уложила свои каштановые волосы заколкой.

070 Shake тем временем надела несколько слоев одежды: пышное хаки-пальто поверх черного свитера и серого топа. Дополнила свой ансамбль рваными мешковатыми дизайнерскими джинсами.

Лили-Роуз Депп и 070 Shake Фото: Daily Mail

Рэперша, которая родилась в штате Нью-Джерси, уложила волнистые черные волосы под фиолетовой кепкой. 070 Shake, которая ранее работала с такими артистами, как Рэй и Канье Уэст, носила большую коричневую кожаную сумку через плечо.

Лили-Роуз Депп и 070 Shake Фото: Daily Mail

Обе девушки имели опыт отношений с известными людьми до их романа: Лили-Роуз встречалась с известным актером Тимоти Шаламе в течение двух лет.

А 070 Shake встречалась с моделью Софией Дианой Лодато с 2017 по 2021 год, а в 2021 году несколько месяцев встречался с певицей и автором песен Келани.

Кто такая 070 Shake

Пара вместе уже почти три года. Впервые их заметили вместе в феврале 2023 года на неделе моды в Париже.

Лили-Роуз Депп и ее девушка официально подтвердили свои романтические отношения в мае 2023 года, когда актриса написала: "4 месяца с моей возлюбленной".

070 Shake имеет доминиканское происхождение и была защитником в баскетбольной команде средней школы Нью-Джерси, прежде чем раскрыть свои музыкальные таланты. В 2018 году девушка начала свою рэперскую карьеру, выпустив дебютный мини-альбом Glitter.

