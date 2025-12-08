Доньку Джонні Деппа помітили на побаченні з дівчиною: що відомо про їхній роман (фото)

26-річна американо-французька акторка Лілі-Роуз Депп та 28-річна музикантка 070 Shake, справжнє ім'я якої Даніель Бальбуен, виглядали закоханими, коли їх бачили на прогулянці Парижем.

За словами очевидців, пара купувала різдвяні подарунки під час денної прогулянки. Про це пише Daily Mail.

Лілі-Роуз Депп на побаченні з дівчиною

Обидві дівчини були одягнені в багатошаровий одяг у холодний зимовий день у столиці Франції: Лілі-Роуз одягла пишне чорне пальто зі світло-блакитними джинсами та чоботами Chanel.

Дочка Джонні Деппа та Ванесси Параді акуратно уклала своє каштанове волосся шпилькою.

070 Shake тим часом одягла кілька шарів одягу: пишне хакі-пальто поверх чорного светра та сірого топа. Доповнила свій ансамбль рваними мішкуватими дизайнерськими джинсами.

Лілі-Роуз Депп та 070 Shake Фото: Daily Mail

Реперка, яка народилася в штаті Нью-Джерсі, уклала хвилясте чорне волосся під фіолетовою кепкою. 070 Shake, яка раніше працювала з такими артистами, як Рей та Каньє Вест, носила велику коричневу шкіряну сумку через плече.

Лілі-Роуз Депп та 070 Shake Фото: Daily Mail

Обидві дівчини мали досвід стосунків з відомими людьми до їхнього роману: Лілі-Роуз зустрічалася з відомим актором Тімоті Шаламе протягом двох років.

А 070 Shake зустрічалася з моделлю Софією Діаною Лодато з 2017 по 2021 рік, а у 2021 році кілька місяців зустрічався зі співачкою та авторкою пісень Келані.

Хто така 070 Shake

Пара разом вже майже три роки. Вперше їх помітили разом у лютому 2023 року на тижні моди в Парижі.

Лілі-Роуз Депп і її дівчина офіційно підтвердили свої романтичні стосунки у травні 2023, коли акторка написала: "4 місяці з моєю коханою".

070 Shake має домініканське походження і була захисником у баскетбольній команді середньої школи Нью-Джерсі, перш ніж розкрити свої музичні таланти. У 2018 році дівчина почала свою реперську кар’єру, випустивши дебютний мініальбом Glitter.

