Лучшие условия для жизни: 4 страны Европы, куда легче всего переехать

Основательница платформы для женщин-эмигранток Сепи Табибиан, которая сама переехала в Испанию более девяти лет назад, поделилась опытом и рассказала о четырех европейских направлениях, где действует упрощенная процедура легализации для многих иностранцев.

Сейчас возможности для эмиграции значительно расширились по сравнению с прошлым десятилетием. Если раньше нужно было устраиваться с помощью приглашения на работу, жениться на местных или иметь крайне редкую квалификацию, то сейчас появились альтернативные пути. Об этом пишет издание Make It.

Испания

Табибиан отметила, что Испания остается одним из самых популярных направлений благодаря солнечному климату, доступным ценам и приветливой атмосфере. В 2023 году страна ввела специальную визу для "цифровых кочевников".

Подача документов непосредственно в Испании позволяет получить разрешение на три года вместо однолетней визы при оформлении из-за рубежа. Джованна Гонсалес из Чикаго, которая переехала в Валенсию весной 2025 года, подтвердила эффективность такого подхода — ее заявку одобрили за две с половиной недели.

Эксперт советует заранее подготовить документы на родине, поскольку их сложнее оформить за пределами страны.

Греция

Табибиан отметила, что Греция имеет две отдельные программы для удаленных работников. Первая — стандартная виза цифрового кочевника на год, которую оформляют на родине. Вторая — вид на жительство сроком два года, который можно получить уже находясь в стране.

Греция имеет две отдельные программы для удаленных работников Фото: TikTok

Для второго варианта нужно подтвердить ежемесячный доход от 3500 евро, иметь медицинскую страховку и договор аренды жилья. Кэтлин О'Доннелл, которая переехала из Бостона в Афины в 2022 году, отметила удобство возможности подать документы без возвращения в США.

Нидерланды

Стейси Холт переехала в Нидерланды с семьей в 2023 году и получила карточку резидента в течение двух месяцев. Она посоветовала иметь сбережения и запастись терпением, поскольку поиск жилья без местной кредитной истории может оказаться сложным.

Албания

Эксперт назвала Албанию идеальным местом для тех, кто хочет попробовать жизнь за границей без сложных визовых процедур. Лучшие условия действуют для американских граждан — они могут находиться в стране до года без визы, а для продления — оформить вид на жительство уже на месте.

