Найкращі умови для життя: 4 країни Європи, куди найлегше переїхати

Засновниця платформи для жінок-емігранток Сепі Табібіан, яка сама переїхала до Іспанії понад дев'ять років тому, поділилася досвідом і розповіла про чотири європейські напрямки, де діє спрощена процедура легалізації для багатьох іноземців.

Наразі можливості для еміграції значно розширилися порівняно з минулим десятиліттям. Якщо раніше потрібно було влаштовуватися за допомогою запрошення на роботу, одружуватися з місцевими або мати вкрай рідкісну кваліфікацію, то зараз з'явилися альтернативні шляхи. Про це пише видання Make It.

Іспанія

Табібіан зазначила, що Іспанія залишається одним із найпопулярніших напрямків завдяки сонячному клімату, доступним цінам та привітній атмосфері. У 2023 році країна запровадила спеціальну візу для "цифрових кочівників".

Подання документів безпосередньо в Іспанії дає змогу отримати дозвіл на три роки замість однорічної візи при оформленні з-за кордону. Джованна Гонсалес із Чикаго, яка переїхала до Валенсії навесні 2025 року, підтвердила ефективність такого підходу — її заявку схвалили за два з половиною тижні.

Відео дня

Експертка радить заздалегідь підготувати документи на батьківщині, оскільки їх складніше оформити за межами країни.

Греція

Табібіан зауважила, що Греція має дві окремі програми для віддалених працівників. Перша — стандартна віза цифрового кочівника на рік, яку оформляють на батьківщині. Друга — дозвіл на проживання терміном два роки, який можна отримати вже перебуваючи в країні.

Греція має дві окремі програми для віддалених працівників Фото: TikTok

Для другого варіанта потрібно підтвердити щомісячний дохід від 3500 євро, мати медичну страховку та договір оренди житла. Кетлін О'Доннелл, яка переїхала з Бостона до Афін у 2022 році, відзначила зручність можливості подати документи без повернення до США.

Нідерланди

Стейсі Холт переїхала до Нідерландів із сім'єю у 2023 році та отримала картку резидента протягом двох місяців. Вона порадила мати заощадження та запастися терпінням, оскільки пошук житла без місцевої кредитної історії може виявитися складним.

Албанія

Експертка назвала Албанію ідеальним місцем для тих, хто хоче спробувати життя за кордоном без складних візових процедур. Найкращі умови діють для американських громадян — вони можуть перебувати в країні до року без візи, а для подовження — оформити дозвіл на проживання вже на місці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українка відвідала Вʼєтнам. Вона прожила в країні три місяці, проте залишилася з не дуже приємними враженнями від країни.

Нова хвиля обговорень навколо легенди про Лох-Несса здійнялася після того, як американська туристка запевняє, що вона на власні очі побачила загадкову істоту в знаменитих шотландських водах.

Крім того, на колії вийде новий нічний потяг, який напряму поєднає Базель з містом Мальме.