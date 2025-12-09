Звезда "Поймать Кайдаша" покидает актерскую карьеру в 24 года: что произошло

Украинская актриса Дарья Федина уволилась из театра Заньковецкой и ищет новую профессию, чтобы приносить пользу украинским защитникам.

24-летняя актриса Дарья Федина, известная по роли в сериале "Поймать Кайдаша", объявила о завершении карьеры в театре. В разговоре с Алиной Доротюк звезда экрана объяснила свое решение желанием быть полезнее для страны.

Увольнение из театра

Артистка ушла из Национального драматического театра имени Марии Заньковецкой и планирует найти сферу, где сможет максимально помогать Украине во время войны.

"Сейчас не рассматриваю новые проекты, остался только один спектакль в театре Заньковецкой, который надо завершить. Больше ничего не планирую. Хочу попробовать себя в другой области, где буду чувствовать себя комфортнее и смогу приносить больше пользы", — поделилась артистка.

Федина уточнила, что не хочет называть это окончательным прощанием с профессией, но сейчас она учится и исследует различные направления деятельности.

Смена профессии

Звезда экрана подчеркнула, что еще не определилась с конкретной сферой, но знает главное — хочет работать в поддержку Вооруженных сил Украины. По ее мнению, сегодня существует немало профессий, которые косвенно связаны с войском, но чрезвычайно важны для защитников.

Актриса Дарья Федина Фото: Instagram

"Многие сразу считают, что смена работы означает участие в штурмовых действиях в Донецкой области. На самом деле есть огромное количество направлений, которые не предусматривают пребывания в армии. Даже среди военных специальностей немало таких, которые не требуют окопной жизни. Я найду то место, где буду чувствовать себя максимально нужной", — резюмировала Федина.

