Зірка "Спіймати Кайдаша" покидає акторську карʼєру в 24 роки: що сталося

Українська акторка Дарина Федина звільнилася з театру Заньковецької та шукає нову професію, щоб приносити користь українським захисникам.

24-річна акторка Дарина Федина, відома за роллю в серіалі "Спіймати Кайдаша", оголосила про завершення кар'єри в театрі. У розмові з Аліною Доротюк зірка екрана пояснила своє рішення бажанням бути кориснішою для країни.

Звільнення з театру

Артистка пішла з Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької й планує знайти сферу, де зможе максимально допомагати Україні під час війни.

"Зараз не розглядаю нові проєкти, залишився лише один спектакль у театрі Заньковецької, який треба завершити. Більше нічого не планую. Хочу спробувати себе в іншій галузі, де почуватимуся комфортніше та зможу приносити більше користі", — поділилася артистка.

Федина уточнила, що не хоче називати це остаточним прощанням з професією, але наразі вона навчається та досліджує різні напрямки діяльності.

Зміна професії

Зірка екрана підкреслила, що ще не визначилася з конкретною сферою, але знає головне — хоче працювати на підтримку Збройних сил України. На її думку, сьогодні існує чимало професій, які опосередковано пов'язані з військом, але надзвичайно важливі для захисників.

Акторка Дарина Федина Фото: Instagram

"Багато хто одразу вважає, що зміна роботи означає участь у штурмових діях на Донеччині. Насправді є величезна кількість напрямків, які не передбачають перебування у війську. Навіть серед військових спеціальностей чимало таких, що не вимагають окопного життя. Я знайду те місце, де відчуватиму себе максимально потрібною", — резюмувала Федина.

