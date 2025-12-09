Жена известной голливудской актрисы забеременела: что известно (фото, видео)

45-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон станет мамой во второй раз. Вскоре в их с дизайнером Рамоной Агрумой семье будет пополнение.

Радостной новостью звезда комедийных фильмов поделилась в Instagram в конце 2025 года. Рамона Агрума впервые беременна, ведь первый ребенок пары появился на свет с помощью суррогатной матери.

Жена Ребел Уилсон беременна

Более того, ребенок уже вскоре появится на свет. У Рамоны Агрумы виднеется заметно округлившийся животик.

"Самая счастливая новость в нашей семье. Скоро нас будет четверо! Ребенок номер два уже в пути", — написала пара.

В комментариях их активно начали поздравлять поклонники.

Ребел Уилсон и Рамона Агрума во второй раз станут родителями

Ребел Уилсон вышла замуж за женщину

Голливудская актриса родом из Австралии совершила каминг-аут в 2022 году. "Я думала, что ищу принца Диснея... но, возможно, мне действительно нужна была принцесса Диснея", — написала Ребел тогда.

Відео дня

Уже в ноябре 2022 года с помощью суррогатной матери родилась их с Рамоной Агрумой дочь Ройс.

Женщины впервые поженились на итальянской Сардинии 28 сентября 2024 года. По слухам, пара планировала узаконить свои отношения летом 2025 года, однако решила перенести дату раньше. Впоследствии церемонию снова сыграли в родной для Ребел Австралии.

Ребел Уилсон с дочерью Фото: Instagram @rebelwilson

Ребел Уилсон и Рамона Агрума Фото: Instagram @rebelwilson

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ребел Уилсон рассказала, что ее любимого кота пришлось спасать из дома в Лос-Анджелесе, поскольку город был охвачен разрушительными лесными пожарами в начале 2025 года.

Австралийская актриса во второй раз вышла замуж за дизайнера Рамону Агруму в родной Австралии.

Также Фокус писал о снимках с итальянской свадьбы Ребел Уилсон и Рамоны Агрумы.