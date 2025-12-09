Дружина відомої голлівудської акторки завагітніла: що відомо (фото, відео)

45-річна австралійська акторка Ребел Вілсон стане мамою вдруге. Незабаром в їхній з дизайнеркою Рамоною Агрумою родині буде поповнення.

Радісною новиною зірка комедійних фільмів поділилась в Instagram наприкінці 2025 року. Рамона Агрума вперше вагітна, адже перша дитина пари зʼявилася на світ за допомогою сурогатної матері.

Дружина Ребел Вілсон вагітна

Ба більше, дитина вже незабаром з'явиться на світ. У Рамони Агруми видніється помітно округлий животик.

"Найщасливіша новина в нашій сім'ї. Скоро нас буде четверо! Дитина номер два вже в дорозі", — написала пара.

У коментарях їх активно почали вітати прихильники.

Ребел Вілсон та Рамона Агрума вдруге стануть батьками

Ребел Вілсон одружилася з жінкою

Голлівудська акторка родом з Австралії здійснила камінг-аут у 2022 році. "Я думала, що шукаю принца Діснея… але, можливо, мені дійсно потрібна була принцеса Діснея", — написала Ребел тоді.

Відео дня

Уже в листопаді 2022 року за допомогою сурогатної матері народилася їхня з Рамоною Агрумою донька Ройс.

Жінки вперше одружилися на італійській Сардинії 28 вересня 2024 року. За чутками, пара планувала узаконити свої стосунки влітку 2025 року, проте вирішила перенести дату раніше. Згодом церемонію знову зіграли в рідній для Ребел Австралії.

Ребел Вілсон з донькою Фото: Instagram @rebelwilson

Ребел Вілсон та Рамона Агрума Фото: Instagram @rebelwilson

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ребел Вілсон розповіла, що її улюбленого кота довелося рятувати з дому в Лос-Анджелесі, оскільки місто було охоплене руйнівними лісовими пожежами на початку 2025 року.

Австралійська акторка вдруге вийшла заміж за дизайнерку Рамону Агруму в рідній Австралії.

Також Фокус писав про знімки з італійського весілля Ребел Вілсон та Рамони Агруми.