Звездная журналистка рассказала детали об отношениях Елены и Тараса Тополи

Звездная журналистка Наталья Тур еще до объявления развода Елены и Тараса Тополи предполагала возможные проблемы в их отношениях. По ее словам, ряд внешних и поведенческих изменений у певицы подталкивали ее к мысли, что пара переживает непростой период.

Тур отметила, что давно догадывалась о вероятных трудностях в семье артистов. Об этом она рассказала ведущему и шоумену Славе Демину.

Наталья объяснила, что часто пересекалась с Еленой на различных мероприятиях, где брала у нее комментарии. По словам журналистки, в последнее время певица много говорила о собственных изменениях — от цвета волос и стиля одежды до новых музыкальных ощущений. Тур подчеркнула, что является сторонницей мнения: когда человек меняется внешне, это может быть отражением внутренних процессов.

Журналистка добавила, что Елена неохотно говорила о семье, а совместные публикации пары почти не появлялась в соцсетях. Это, по ее словам, натолкнуло ее на предположение, что супруги могут переживать кризис.

"Я не думала, что доходит до развода, но была уверена, что период у них непростой", — сказала Тур.

По словам журналистки, первый серьезный сигнал она почувствовала во время презентации пластинки Елены. Она рассказала, что тогда задавала певице вопросы о личном, и заметила: вопросы о семье ее не беспокоили, тогда как любые упоминания о Тарасе вызывали заметную напряженность. Тур призналась, что именно после этого впервые предположила возможность их развода, ведь поведение Елены и ее ответы выглядели показательными.

