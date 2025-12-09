Зіркова журналістка розповіла деталі про стосунки Олени і Тараса Тополь

Зіркова журналістка Наталія Тур ще до оголошення розлучення Олени та Тараса Тополь припускала можливі проблеми у їхніх стосунках. За її словами, низка зовнішніх і поведінкових змін у співачки підштовхували її до думки, що пара переживає непростий період.

Тур зазначила, що давно здогадувалась про ймовірні труднощі в родині артистів. Про це вона розповіла ведучому та шоумену Славі Дьоміну.

Наталія пояснила, що часто перетиналася з Оленою на різних заходах, де брала в неї коментарі. За словами журналістки, останнім часом співачка багато говорила про власні зміни — від кольору волосся й стилю одягу до нових музичних відчуттів. Тур підкреслила, що є прихильницею думки: коли людина змінюється зовні, це може бути відображенням внутрішніх процесів.

Журналістка додала, що Олена неохоче говорила про родину, а спільні публікації пари майже не зʼявлялись у соцмережах. Це, за її словами, наштовхнуло її на припущення, що подружжя може переживати кризу.

"Я не думала, що доходить до розлучення, але була впевнена, що період у них непростий", — сказала Тур.

За словами журналістки, перший серйозний сигнал вона відчула під час презентації платівки Олени. Вона розповіла, що тоді ставила співачці запитання про особисте, й помітила: питання про родину її не турбували, тоді як будь-які згадки про Тараса викликали помітну напруженість. Тур зізналася, що саме після цього вперше припустила можливість їхнього розлучення, адже поведінка Олени і її відповіді виглядали показовими.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

1 грудня Тарас і Олена Тополі публічно оголосили про розлучення, наголосивши на взаємній повазі та спільній відповідальності за трьох дітей. Пара була одружена 12 років.

Тарас Тополя вперше публічно прокоментував розлучення і відреагував на чутки.

Крім того, ще у минулорічному проєкті "Наодинці" подружжя відверто ділилося переживаннями щодо свого життя та взаємин. Тоді Олена Тополя говорила, що в стосунках намагається бути терплячою і часто "ковтає певні речі", хоча це не означає, що не помічає проблем.