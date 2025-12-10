Диетологи назвали 11 продуктов, которые стоит есть женщинам после 50 лет

Специалисты по питанию отмечают: с возрастом потребности организма меняются. После 50 лет особого внимания требуют сердце, мозг, кости, кишечник и грудь.

Диетологи поделились списком продуктов, которые лучше всего поддерживают здоровье в этот период жизни — и объяснили, почему именно они так важны, пишет Real Simple.

Киви

Киви — настоящий "витаминный взрыв". Он содержит много витамина C, необходимого для здоровья кожи, волос, костей и иммунитета. Также фрукт способствует выработке коллагена, уровень которого с возрастом снижается. Киви богат клетчаткой и антиоксидантами, которые улучшают работу кишечника и защищают организм от болезней. Его можно есть ложкой, добавлять в салаты или подавать с йогуртом.

Греческий йогурт

Этот продукт помогает поддерживать кости благодаря высокому содержанию кальция, а также мышечную массу — благодаря белку. Пробиотики в йогурте улучшают состояние микробиома, что особенно важно с возрастом. Его легко добавить в смузи, салаты или соусы.

Чернослив

Чернослив — чемпион по содержанию клетчатки и полезен для пищеварения. Он также положительно влияет на костную ткань, особенно у женщин после менопаузы, благодаря калию, витамину K и антиоксидантам. Диетологи советуют съедать 5-6 штук ежедневно.

Черника

Чернику называют "суперфудом" для женщин 50+. Она помогает снижать уровень холестерина и давление, тем самым уменьшая риск сердечных болезней. Антиоксиданты также улучшают кровообращение в мозге и поддерживают память.

Грибы

Шиитаке, портобелло или обычные шампиньоны — все они богаты антиоксидантами, которые уменьшают воспаление, помогают контролировать уровень сахара и поддерживают кишечник. Главный бонус — содержание витамина D (особенно в грибах, выращенных под UV-светом).

Семена льна

Лен содержит растительные омега-3, которые снижают давление, уровень холестерина и воспаление. Лигнаны в семенах действуют как фитоэстрогены, помогая уменьшить симптомы менопаузы. Лучше всего употреблять именно молотые семена.

Консервированные сардины

Сардины — один из самых полезных видов рыбы в банках. В них много кальция, витамина D и омега-3, поддерживающих мозг, сердце и кости. Также они содержат белок, который помогает замедлить потерю мышечной массы.

Капуста кейл

Кейл насыщен кальцием и витамином K, которые помогают предотвратить остеопороз. Он также поддерживает сердце и мозг благодаря антиоксидантам. Его добавляют в смузи, салаты или готовят хрустящие чипсы.

Грецкие орехи

Грецкие орехи богаты ALA — растительной формой омега-3, что положительно влияет на мозг, память и настроение. Полезные жиры снижают уровень "плохого" холестерина и защищают сердце.

авокадо

Авокадо снижает уровень LDL-холестерина и уменьшает риск сердечных болезней благодаря полезным жировым кислотам. Лютеин и витамины группы B в составе поддерживают когнитивную функцию и память.

Едамаме

Молодые соевые бобы содержат клетчатку, омега-3 и фитоэстрогены, которые помогают регулировать гормональный фон, снижают риск рака груди и сердечно-сосудистых болезней. Также изофлавоны в эдамаме могут облегчать приливы.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.