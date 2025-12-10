Дієтологи назвали 11 продуктів, які варто їсти жінкам після 50 років

Фахівці з харчування наголошують: із віком потреби організму змінюються. Після 50 років особливої уваги потребують серце, мозок, кістки, кишечник та груди.

Дієтологи поділилися списком продуктів, які найкраще підтримують здоров’я у цей період життя — і пояснили, чому саме вони такі важливі, пише Real Simple.

Ківі

Ківі — справжній "вітамінний вибух". Він містить багато вітаміну C, необхідного для здоров’я шкіри, волосся, кісток та імунітету. Також фрукт сприяє виробленню колагену, рівень якого з віком знижується. Ківі багатий клітковиною та антиоксидантами, що покращують роботу кишківника та захищають організм від хвороб. Його можна їсти ложкою, додавати в салати або подавати з йогуртом.

Грецький йогурт

Цей продукт допомагає підтримувати кістки завдяки високому вмісту кальцію, а також м’язову масу — завдяки білку. Пробіотики в йогурті покращують стан мікробіому, що особливо важливо з віком. Його легко додати в смузі, салати чи соуси.

Чорнослив

Чорнослив — чемпіон за вмістом клітковини та корисний для травлення. Він також позитивно впливає на кісткову тканину, особливо у жінок після менопаузи, завдяки калію, вітаміну K та антиоксидантам. Дієтологи радять з’їдати 5–6 штук щодня.

Чорниця

Чорницю називають "суперфудом" для жінок 50+. Вона допомагає знижувати рівень холестерину та тиск, тим самим зменшуючи ризик серцевих хвороб. Антиоксиданти також покращують кровообіг у мозку та підтримують пам’ять.

Гриби

Шиітаке, портобелло чи звичайні печериці — усі вони багаті антиоксидантами, які зменшують запалення, допомагають контролювати рівень цукру та підтримують кишківник. Головний бонус — вміст вітаміну D (особливо у грибах, вирощених під UV-світлом).

Насіння льону

Льон містить рослинні омега-3, які знижують тиск, рівень холестерину та запалення. Лігнани в насінні діють як фітоестрогени, допомагаючи зменшити симптоми менопаузи. Найкраще вживати саме мелене насіння.

Консервовані сардини

Сардини — один із найкорисніших різновидів риби у банках. У них багато кальцію, вітаміну D та омега-3, що підтримують мозок, серце і кістки. Також вони містять білок, який допомагає уповільнити втрату м’язової маси.

Капуста кейл

Кейл насичений кальцієм і вітаміном K, що допомагають запобігти остеопорозу. Він також підтримує серце та мозок завдяки антиоксидантам. Його додають у смузі, салати або готують хрумкі чипси.

Волоські горіхи

Волоські горіхи багаті ALA — рослинною формою омега-3, що позитивно впливає на мозок, пам’ять і настрій. Корисні жири знижують рівень "поганого" холестерину та захищають серце.

Авокадо

Авокадо знижує рівень LDL-холестерину та зменшує ризик серцевих хвороб завдяки корисним жировим кислотам. Лютеїн і вітаміни групи B у складі підтримують когнітивну функцію та пам’ять.

Едамаме

Молоді соєві боби містять клітковину, омега-3 та фітоестрогени, які допомагають регулювати гормональний фон, знижують ризик раку грудей і серцево-судинних хвороб. Також ізофлавони в едамаме можуть полегшувати припливи.

