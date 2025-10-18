Дієтологи назвали 4 заморожені овочі, які варто мати в своїй морозилці

Раціон, багатий на овочі та фрукти, допомагає знизити рівень натрію, забезпечує організм калієм, магнієм і антиоксидантами, які підтримують судини. І робити це зовсім не складно — достатньо частіше використовувати заморожені овочі.

Ці продукти не лише зручні та бюджетні, а й не поступаються свіжим за кількістю поживних речовин, адже заморожування "замикає" вітаміни та мінерали. Дієтологи радять завжди мати в морозилці ці чотири овочі, пише Eating Well.

1. Брюссельська капуста

Брюссельська капуста багата на клітковину, калій, залізо та вітамін K — усі ці речовини сприяють здоров’ю серця й стабільному тиску. Калій допомагає виводити надлишок натрію, клітковина — покращує роботу судин, а вітамін K підтримує еластичність артерій.

Порада від дієтологів: щоб брюссельська капуста стала хрусткою, розігрійте деко перед тим, як викласти овочі, полийте нейтральною олією і запікайте до золотистої скоринки.

2. Шпинат

Шпинат — справжній "друг серця". Він містить багато калію, магнію та природних нітратів, які розширюють судини і покращують кровообіг. Дослідження показують, що регулярне споживання шпинату може значно знизити тиск навіть у людей із гіпертонією.

Заморожений шпинат зручний у приготуванні: додайте його в смузі, суп або омлет.

3. Броколі

Броколі — джерело вітаміну C, клітковини та антиоксидантів. Вона знижує рівень "поганого" холестерину і бореться із запаленням, яке часто є причиною підвищеного тиску.

Заморожену броколі можна смачно приготувати в запіканці, пасті чи просто запекти до хрусткої скоринки.

4. Цвітна капуста

Цвітна капуста містить клітковину та вітамін C, які допомагають контролювати вагу і захищають судини від пошкоджень. Вона універсальна у приготуванні: підійде для пюре, "рису" чи навіть коржів для піци.

Порада: запікайте її для горіхового присмаку або додавайте у супи й страви-вок.

Як обирати заморожені овочі

Перевіряйте склад: у пакуванні мають бути лише овочі — без солі, соусів і вершкового масла. Найкраще — "чисті" варіанти без добавок.

Поради:

Додавайте шпинат або цвітну капусту в смузі для клітковини та калію.

Не варіть, а запікайте або готуйте на парі — так збережете вітаміни.

Комбінуйте кілька видів овочів у супах чи гарнірах.

