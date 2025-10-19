Диетологи назвали 4 замороженных овоща, которые стоит иметь в своей морозилке

Рацион, богатый овощами и фруктами, помогает снизить уровень натрия, обеспечивает организм калием, магнием и антиоксидантами, которые поддерживают сосуды. И делать это совсем не сложно — достаточно чаще использовать замороженные овощи.

Эти продукты не только удобные и бюджетные, но и не уступают свежим по количеству питательных веществ, ведь замораживание "замыкает" витамины и минералы. Диетологи советуют всегда иметь в морозилке эти четыре овоща, пишет Eating Well.

1. Брюссельская капуста

Брюссельская капуста богата клетчаткой, калием, железом и витамином K — все эти вещества способствуют здоровью сердца и стабильному давлению. Калий помогает выводить избыток натрия, клетчатка — улучшает работу сосудов, а витамин K поддерживает эластичность артерий.

Совет от диетологов: чтобы брюссельская капуста стала хрустящей, разогрейте противень перед тем, как выложить овощи, полейте нейтральным маслом и запекайте до золотистой корочки.

2. Шпинат

Шпинат — настоящий "друг сердца". Он содержит много калия, магния и природных нитратов, которые расширяют сосуды и улучшают кровообращение. Исследования показывают, что регулярное потребление шпината может значительно снизить давление даже у людей с гипертонией.

Замороженный шпинат удобен в приготовлении: добавьте его в смузи, суп или омлет.

3. Брокколи

Брокколи — источник витамина C, клетчатки и антиоксидантов. Она снижает уровень "плохого" холестерина и борется с воспалением, которое часто является причиной повышенного давления.

Замороженную брокколи можно вкусно приготовить в запеканке, пасте или просто запечь до хрустящей корочки.

4. Цветная капуста

Цветная капуста содержит клетчатку и витамин C, которые помогают контролировать вес и защищают сосуды от повреждений. Она универсальна в приготовлении: подойдет для пюре, "риса" или даже лепешек для пиццы.

Совет: запекайте ее для орехового привкуса или добавляйте в супы и блюда-вок.

Как выбирать замороженные овощи

Проверяйте состав: в упаковке должны быть только овощи — без соли, соусов и сливочного масла. Лучше всего — "чистые" варианты без добавок.

Советы:

Добавляйте шпинат или цветную капусту в смузи для клетчатки и калия.

Не варите, а запекайте или готовьте на пару — так сохраните витамины.

Комбинируйте несколько видов овощей в супах или гарнирах.

