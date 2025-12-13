Ешьте миндаль каждый день — и вот что будет: 6 мощных изменений в теле

Миндаль уже давно считается одним из самых универсальных и полезных орехов: его едят сырым, делают из него масло, муку, молоко и другие продукты. Но, по словам диетологов, польза миндаля значительно шире, чем просто удобный питательный перекус.

Регулярное потребление миндаля способствует здоровью сердца, мозга, кожи, улучшает микробиом и даже помогает похудеть, пишет Marta Stewart со ссылкой на двух специалистов: Лорен Манакер (Lauren Manaker, MS, RDN, LD, CLEC) — зарегистрированного диетолога из Nutrition Now Counseling, а также Тоби Амидор (Toby Amidor, MS, RD) — ведущего эксперта по питанию и автора-бестселлера The Wall Street Journal.

Полезные жиры и здоровое сердце

В целом богатый жирами, миндаль отличается высоким содержанием мононенасыщенных жиров — именно тех, которые снижают уровень "плохого" LDL-холестерина и повышают "хороший" HDL. Это уменьшает риск сердечных болезней и инсульта. Миндаль также содержит витамин Е и флавоноиды — антиоксиданты, которые поддерживают восстановление клеток и сосудистое здоровье.

Управление весом

По словам специалистов, белок, клетчатка и полезные жиры в миндале обеспечивают длительное ощущение сытости. В консенсусной научной работе 2025 года ученые пришли к выводу: регулярное потребление миндаля способствует контролю веса. Исследование показало, что порция от 50 г в день (примерно две небольшие горстки) может помочь некоторым людям похудеть.

Улучшение работы мозга

Миндаль богат рибофлавином и L-карнитином — веществами, которые могут помогать в поддержании когнитивных функций. Исследование 2024 года установило, что пожилые люди, которые потребляли более 11 г орехов ежедневно, имели значительно более низкие риски когнитивных нарушений.

Здоровье кишечника

Миндаль положительно влияет на микробиом: он стимулирует рост полезных бактерий, таких как Roseburia, Ruminococcus и Lachnospira. Это может улучшать пищеварение и снижать риск развития проблем вроде синдрома раздраженного кишечника.

Хорошая кожа

Благодаря высокому содержанию витамина Е миндаль помогает защищать кожу от повреждений, удерживает влагу и поддерживает эластичность. Исследование UC Davis показало, что женщины в постменопаузе, которые в течение 24 недель ели по две порции миндаля в день, заметили уменьшение морщин и улучшенный тон кожи.

Восстановление мышц

Отдельное исследование Сан-Диего и Лондона показало: участники, которые в течение восьми недель ежедневно ели 2 унции миндаля, после интенсивной физической нагрузки имели меньше повреждений мышц и быстрее восстанавливались, чем те, кто получал эквивалентное количество калорий из крекеров.

Какой миндаль самый полезный

Диетологи советуют отдавать предпочтение сырому целому миндалю — в нем больше всего витаминов. Хотя и поджаренный остается питательным, термическая обработка незначительно снижает содержание некоторых витаминов. Самым полезным вариантом считают пророщенный миндаль: замачивание делает его легче для пищеварения и увеличивает усвояемость антиоксидантов и витаминов.

А как насчет миндального молока

Несмотря на популярность, миндальное молоко имеет значительно меньше питательных веществ, чем целые орехи: в процессе производства большинство белка, клетчатки и полезных жиров теряется. Оно подходит как альтернатива молочным продуктам, но не может заменить пользы от настоящего миндаля.

