Їжте мигдаль кожен день — і ось що буде: 6 потужних змін у тілі

Мигдаль уже давно вважається одним із найуніверсальніших і найкорисніших горіхів: його їдять сирим, роблять із нього масло, борошно, молоко та інші продукти. Та, за словами дієтологів, користь мигдалю значно ширша, ніж просто зручний поживний перекус.

Регулярне споживання мигдалю сприяє здоров’ю серця, мозку, шкіри, покращує мікробіом та навіть допомагає схуднути, пише Marta Stewart з посиланням на двох фахівців: Лорен Манакер (Lauren Manaker, MS, RDN, LD, CLEC) — зареєстрованої дієтологині з Nutrition Now Counseling, а також Тобі Амідор (Toby Amidor, MS, RD) — провідної експертки з харчування та авторки-бестселера The Wall Street Journal.

Корисні жири та здорове серце

Загалом багатий на жири, мигдаль вирізняється високим вмістом мононенасичених жирів — саме тих, що знижують рівень "поганого" LDL-холестерину та підвищують "хороший" HDL. Це зменшує ризик серцевих хвороб та інсульту. Мигдаль також містить вітамін Е і флавоноїди — антиоксиданти, які підтримують відновлення клітин і судинне здоров’я.

Керування вагою

За словами фахівців, білок, клітковина та корисні жири в мигдалі забезпечують тривале відчуття ситості. У консенсусній науковій роботі 2025 року вчені дійшли висновку: регулярне споживання мигдалю сприяє контролю ваги. Дослідження показало, що порція від 50 г на день (приблизно дві невеликі жменьки) може допомогти деяким людям схуднути.

Покращення роботи мозку

Мигдаль багатий на рибофлавін і L-карнітин — речовини, які можуть допомагати в підтримці когнітивних функцій. Дослідження 2024 року встановило, що люди похилого віку, які споживали більш ніж 11 г горіхів щодня, мали значно нижчі ризики когнітивних порушень.

Здоров’я кишечника

Мигдаль позитивно впливає на мікробіом: він стимулює ріст корисних бактерій, таких як Roseburia, Ruminococcus і Lachnospira. Це може покращувати травлення і знижувати ризик розвитку проблем на кшталт синдрому подразненого кишечника.

Гарна шкіра

Завдяки високому вмісту вітаміну Е мигдаль допомагає захищати шкіру від пошкоджень, утримує вологу та підтримує еластичність. Дослідження UC Davis показало, що жінки у постменопаузі, які протягом 24 тижнів їли по дві порції мигдалю на день, помітили зменшення зморшок і покращений тон шкіри.

Відновлення м’язів

Окреме дослідження Сан-Дієґо та Лондона показало: учасники, які протягом восьми тижнів щодня їли 2 унції мигдалю, після інтенсивного фізичного навантаження мали менше пошкоджень м’язів і швидше відновлювались, ніж ті, хто отримував еквівалентну кількість калорій з крекерів.

Який мигдаль найкорисніший

Дієтологи радять надавати перевагу сирому цілому мигдалю — у ньому найбільше вітамінів. Хоча й підсмажений залишається поживним, термічна обробка незначно знижує вміст деяких вітамінів. Найкориснішим варіантом вважають пророщений мигдаль: замочування робить його легшим для травлення та збільшує засвоюваність антиоксидантів і вітамінів.

А як щодо мигдального молока

Попри популярність, мигдальне молоко має значно менше поживних речовин, ніж цілі горіхи: у процесі виробництва більшість білка, клітковини та корисних жирів втрачається. Воно підходить як альтернатива молочним продуктам, але не може замінити користі від справжнього мигдалю.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.