Человек, который видел будущее: сбывшиеся пророчества Нострадамуса и тревожный прогноз на 2026 год (фото)

Мишель де Нострадам (Нострадамус) — французский врач, астролог и автор знаменитых "Центурий" — сборника из 942 четверостиший-пророчеств. Сегодня, 14 декабря, день его рождения.

По этому случаю Фокус рассказывает, как сложилась жизнь человека, о котором спустя несколько веков после смерти до сих пор часто вспоминают, и что сбылось из его пророчеств.

Кто такой Нострадамус

Родился: 14 декабря 1503 года, Сен-Реми-де-Прованс, Франция.

14 декабря 1503 года, Сен-Реми-де-Прованс, Франция. Настоящее имя: Мишель де Нострадам.

Мишель де Нострадам. Семья была еврейского происхождения, но приняла католицизм, чтобы избежать преследований, очень распространенных в Европе XV-XVI ст.

Его дед по отцовской линии, считается, был врачом и именно он дал Мишелю первые знания по астрономии, математике, медицине и латыни.

Около 1520 года Нострадамус поступил в Университет Авиньона, но обучение было прервано из-за вспышки чумы. Примерно в 1529 году он продолжил образование в Монпелье, где изучал медицину.

Нострадамус получил значительную известность как практикующий врач, когда путешествовал по Южной Франции, Италии и Провансу, помогая городам, которые накрыла чума.

Его методы были инновационными для своего времени: настаивал на гигиене и чистоте, что было редкостью в XVI в.; советовал свежий воздух, хорошую диету, прогулки; создавал гранулы из розы и трав, которые стали популярными "лекарствами" (хотя реально они были скорее ароматерапией); не использовал распространенные тогда кровопускания, которые часто вредили пациентам.

Его репутация в борьбе с чумой принесла ему почет, и он стал известным по всей Франции.

Памятник Нострадамусу в Провансе Фото: Википедия

Личная жизнь

В 1531 году Нострадамус женился на не названной по имени женщине (предполагают, что Анне Понсард), и у них родились двое детей. Тем не менее во время эпидемии чумы жена и дети умерли, что стало большим ударом для него.

В 1547 году Нострадамус женился во второй раз — на вдове Анне Понс Жемель. Пара осела в Салон-де-Провансе, где у них появилось 6 детей. Именно здесь он начал писать свои знаменитую книгу пророчеств.

"Центурии"

В 1555 году вышли первые "Центурии" — 100 четверостиший (катренов). Всего в "Центуриях" — 942 пророчества.

Тексты написаны на старофранцузском, с использованием латыни, греческого и оккультных символов, часто намеренно туманно.

Нострадамус получил признание после того, как его благоприятно оценила Екатерина Медичи, королева Франции. Она пригласила его в Париж, сделала личным советником и даже придворным астрологом. Нострадамус составлял гороскопы для королевских детей, прогнозы относительно политических событий, рекомендации относительно опасных дат.

Пророк умер 2 июля 1566 года в Салоне-де-Провансе, в возрасте 62 лет.

Нострадамус Фото: Depositphotos.com

Какие его пророчества считают сбывшимися

1. Пожар в Лондоне (1666)

В одном катрене говорится о "большом пожаре" в "большом городе" в "шестьсот шестьдесят шестом году". Многие связывают это с Великим лондонским пожаром 1666 года.

2. Французская революция (1789)

Пророчества о "голодных бедняках, которые заставят королевство изменить порядок", часто толкуют как описание Революции.

3. Появление Наполеона

В некоторых катрентах упоминаются "император, родившийся близ Лигурии" и "Nayppolon" (в некоторых версиях текста). Считается аллюзией на Наполеона Бонапарта.

4. Появление Гитлера

Нострадамус упоминает "Гистлера" или "Hister" — слово, которое, на самом деле, в XVI в. означало нижний Дунай. Но позже его начали ассоциировать с Гитлером.

5. Высадка на Луну (1969)

Метафора о "человеке, ступившем на другой мир" стала популярным толкованием после миссии Apollo-11.

6. Убийство Кеннеди

Пророчество о "великом человеке, который падет под светом дневным" часто привязывают к событиям 1963 года.

Нострадамус Фото: Википедия

Что Нострадамус предсказывал в будущем

В "Центуриях" нет дат — поэтому будущее тоже условно и толкования очень свободны. Самые распространенные современные интерпретации:

1. Войны в Европе и мире

Многие катрены говорят о "великой войне на западе", "взрывах в городах", "крахе великих держав".

Это часто привязывают к современной российско-украинской войне. Но текст не содержит прямых названий стран.

2. Природные катастрофы

Нострадамусу приписывают описания:

землетрясений,

потопов,

изменения климата.

Эти пророчества трактуют как намек на современные экологические проблемы.

3. Экономическая турбулентность

Есть несколько катренов о "упадке богатых городов" и "кризисе монет".

Современные интерпретации связывают это с глобальными экономическими проблемами.

4. Появление нового мирового лидера

В некоторых предсказаниях упоминается "молодой лидер", который изменит геополитический баланс.

5. Далекое будущее — "золотая эпоха"

После долгих конфликтов, по интерпретациям, человечество как будто войдет в период мира и технологического расцвета.

Большинство историков и ученых сходятся в том, что катрены написаны заведомо туманно, интерпретируются "задним числом", никакого научного подтверждения их точности нет.

Пророчества на 2026 год

По словам Нострадамуса, нас может ждать тревожный 2026 год — с новыми войнами, конфликтом между Западом и Востоком — и даже "роем пчел", пишет Daily Star.

Говорят, что известный астролог XVI века предсказал такие огромные мировые события, как 11 сентября и пандемия Covid, более 400 лет назад.

На конец 2025 года он предсказал "конец долгой войны", которую многие понимали как затяжной конфликт между Россией и Украиной, написав: "Из-за долгой войны вся армия истощена, так что они не находят денег для солдат".

Но с приближением 2026 года он предсказал больше конфликтов, в частности тревожное развитие событий, напоминающее глобальные конфликты 20-го века, поскольку он предсказал столкновение между Западом и Востоком.

Он писал: "Когда Марс будет править своим путем среди звезд, человеческая кровь окропит святилище. Три огня поднимутся с восточных сторон, тогда как Запад теряет свой свет в тишине".

Поскольку Марс является древнеримским богом войны, он, вероятно, будет сигнализировать о большем количестве боевых действий в новом году. Однако, есть и другие интерпретации, и это может касаться экономической битвы, когда Европа отстанет от таких стран, как Китай и Япония, в гонке за разработку искусственного интеллекта.

Также относительно 2026 года Нострадамус пишет: "Большой рой пчел возникнет... ночью засада...". Это может относиться к настоящим пчелам, или, возможно, появлению других насекомых, таких как азиатские шершни. Но некоторые считают, что пчелы являются символом власти, и что это предсказание может означать объединение мировых лидеров для достижения общей цели.

