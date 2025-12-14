Людина, яка бачила майбутнє: здійснені пророцтва Нострадамуса та тривожний прогноз на 2026 рік (фото)

Мішель де Нострадам (Нострадамус) — французький лікар, астролог і автор знаменитих "Центурій"— збірки з 942 чотиривіршів-пророцтв. Сьогодні, 14 грудня, день його народження.

З цієї нагоди Фокус розповідає, як склалося життя людини, про яку через кілька століть після смерті досі часто згадують, та що збулося з його пророцтв.

Хто такий Нострадамус

Народився: 14 грудня 1503 року, Сен-Ремі-де-Прованс, Франція.

14 грудня 1503 року, Сен-Ремі-де-Прованс, Франція. Справжнє ім’я: Мішель де Нострадам.

Мішель де Нострадам. Сім’я була єврейського походження, але прийняла католицизм, щоб уникнути переслідувань, дуже поширених у Європі XV–XVI ст.

Його дід по батьковій лінії, вважається, був лікарем і саме він дав Мішелю перші знання з астрономії, математики, медицини та латини.

Близько 1520 року Нострадамус вступив до Університету Авіньйона, але навчання було перервано через спалах чуми. Приблизно у 1529 році він продовжив освіту в Монпельє, де вивчав медицину.

Нострадамус здобув значну популярність як лікар-практик, коли мандрував Південною Францією, Італією й Провансом, допомагаючи містам, які накрила чума.

Його методи були інноваційними для свого часу: наполягав на гігієні та чистоті, що було рідкістю у XVI ст.; радив свіже повітря, гарну дієту, прогулянки; створював гранули з троянди та трав, які стали популярними "ліками" (хоча реально вони були радше ароматерапією); не використовував поширені тоді кровопускання, які часто шкодили пацієнтам.

Його репутація у боротьбі з чумою принесла йому шану, і він став відомим по всій Франції.

Памʼятник Нострадамусу у Провансі Фото: Вікіпедія

Особисте життя

У 1531 році Нострадамус одружився з не названою по імені жінкою (припускають, що Ганні Понсард), і в них народилися двоє дітей. Проте під час епідемії чуми дружина й діти померли, що стало великим ударом для нього.

У 1547 році Нострадамус одружився вдруге — на вдові Анні Понс Жемель. Пара осіла у Салон-де-Провансі, де в них з’явилося 6 дітей. Саме тут він почав писати свої знамениту книгу пророцтв.

"Центурії"

У 1555 році вийшли перші "Центурії" — 100 чотиривіршів (катренів). Усього у "Центуріях" — 942 пророцтва.

Тексти написані старофранцузькою, з використанням латини, грецької та окультних символів, часто навмисно туманно.

Нострадамус здобув визнання після того, як його сприятливо оцінила Катерина Медічі, королева Франції. Вона запросила його до Парижа, зробила особистим радником і навіть придворним астрологом. Нострадамус складав гороскопи для королівських дітей, прогнози щодо політичних подій, рекомендації щодо небезпечних дат.

Пророк помер 2 липня 1566 року в Салоні-де-Провансі, у віці 62 років.

Нострадамус Фото: Depositphotos.com

Які його пророцтва вважають здійсненими

1. Пожежа в Лондоні (1666)

В одному катрені йдеться про "велику пожежу" у "великому місті" у "шістсот шістдесят шостому році". Багато хто пов’язує це з Великою лондонською пожежею 1666 року.

2. Французька революція (1789)

Пророцтва про "голодних бідняків, що змусять королівство змінити лад", часто тлумачать як опис Революції.

3. Поява Наполеона

У деяких катрентах згадуються "імператор, що народився близь Лігурії" та "Nayppolon" (у деяких версіях тексту). Вважається алюзією на Наполеона Бонапарта.

4. Поява Гітлера

Нострадамус згадує "Гістлера" або "Hister" — слово, яке, насправді, у XVI ст. означало нижній Дунай. Але пізніше його почали асоціювати з Гітлером.

5. Висадка на Місяць (1969)

Метафора про "людину, що ступить на інший світ" стала популярним тлумаченням після місії Apollo-11.

6. Вбивство Кеннеді

Пророцтво про "великого чоловіка, що впаде під світлом денним" часто прив’язують до подій 1963 року.

Нострадамус Фото: Вікіпедія

Що Нострадамус пророкував у майбутньому

У "Центуріях" немає дат — тому майбутнє теж умовне й тлумачення дуже вільні. Найпоширеніші сучасні інтерпретації:

1. Війни в Європі та світі

Багато катренів говорять про "велику війну на заході", "вибухи в містах", "крах великих держав".

Це часто прив’язують до сучасної російсько-української війни. Але текст не містить прямих назв країн.

2. Природні катастрофи

Нострадамусу приписують описи:

землетрусів,

потопів,

змін клімату.

Ці пророцтва трактують як натяк на сучасні екологічні проблеми.

3. Економічна турбулентність

Є кілька катренів про "занепад багатих міст" і "кризу монет".

Сучасні інтерпретації пов’язують це з глобальними економічними проблемами.

4. Поява нового світового лідера

У деяких передбаченнях згадується "молодий лідер", який змінить геополітичний баланс.

5. Далеке майбутнє — "золота епоха"

Після довгих конфліктів, за інтерпретаціями, людство начебто увійде в період миру й технологічного розквіту.

Більшість істориків і науковців сходяться в тому, що катрени написані свідомо туманно, інтерпретуються "заднім числом", жодного наукового підтвердження їх точності немає.

Пророцтва на 2026 рік

За словами Нострадамуса, нас може чекати тривожний 2026 рік — з новими війнами, конфліктом між Заходом і Сходом — і навіть "роєм бджіл", пише Daily Star.

Кажуть, що відомий астролог XVI століття передбачив такі величезні світові події, як 11 вересня та пандемія Covid, понад 400 років тому.

На кінець 2025 року він передбачив "кінець довгої війни", яку багато хто розумів як затяжний конфлікт між Росією та Україною, написавши: "Через довгу війну вся армія виснажена, так що вони не знаходять грошей для солдатів".

Але з наближенням 2026 року він передбачив більше конфліктів, зокрема тривожний розвиток подій, що нагадує глобальні конфлікти 20-го століття, оскільки він передбачив зіткнення між Заходом і Сходом.

Він писав: "Коли Марс правитиме своїм шляхом серед зірок, людська кров окропить святилище. Три вогні піднімуться зі східних боків, тоді як Захід втрачає своє світло в тиші".

Оскільки Марс є давньоримським богом війни, він, ймовірно, сигналізуватиме про більше бойових дій у новому році. Однак, є й інші інтерпретації, і це може стосуватися економічної битви, коли Європа відстане від таких країн, як Китай і Японія, у гонці за розробку штучного інтелекту.

Також щодо 2026 року Нострадамус пише: "Великий рій бджіл виникне… вночі засідка…". Це може стосуватися справжніх бджіл, або, можливо, появи інших комах, таких як азійські шершні. Але деякі вважають, що бджоли є символом влади, і що це передбачення може означати об'єднання світових лідерів для досягнення спільної мети.

