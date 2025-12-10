В бане с девушками: Гордон показал фото, которое едва не стало концом карьеры Мозгового

Дмитрий Гордон опубликовал неизвестную версию фотографии, которая украшала легендарное скандальное интервью Николая Мозгового в конце 90-х.

В своем Instagram интервьюер показал кадр прямо из бани. Возле Гордона и Мозгового сидели две журналистки без одежды.

Скандальное фото Мозгового

Тогда Николай Петрович раскритиковал почти всех коллег и даже тогдашнего зятя Александра Пономарева. Брали интервью писательница Лада Лузина и журналистка Елена Крутогрудовая. А за кадром, как оказалось, оставался сам Дмитрий Гордон.

"1997 год, известное фото из бани. Выдающийся украинский композитор и исполнитель, мой кум Николай Мозговой, легендарные журналистки "Бульвар Гордона" Лада Лузина и Елена Крутогрудовая и я. Фотографировал нас, конечно, Феликс Розенштейн", — написал Гордон.

Скандальное фото Николая Мозгового Фото: instagram.com/gordondmytro

Интересно, что Крутогрудовая сейчас берет 20 евро за подписку в Instagram, а Лада Лузина говорит на русском в публичном пространстве.

Реакция сети

В комментариях под постом украинцы активно отреагировали на пикантный кадр:

"Лена и Лада будут удивлены утром, когда откроют инстаграм".

"Зачем такие фото выставлять?".

"А Гордон зашел, сфоткался и вышел".

"Забавно снова увидеть это фото. В свое время оно произвело фурор, когда было напечатано в газете Гордона. Тогда обе девушки были журналистами той же газеты и печатали там свои Интервью с известными людьми. Это фото украшало интервью с Мозговым, если не ошибаюсь. Потом Лада Лузина постепенно отошла от редакции, стала писать уже свои книги, и стала достаточно известной писательницей в Украине. У нее есть очень интересный цикл о киевских ведьмах, она точно нашла свою нишу в группе современных писателей Украины. Человек, который сделал сам себя. Еще она иногда делает очень интересные экскурсии по Киеву, потому что благодаря ее книгам о Киеве она изучила город досконально. Елена Крутогрудова еще долго толкалась в редакции Гордона, была чьей-то гражданской женой, потом пиарила какого-то селебрети и постепенно исчезла со всех радаров, потому что пятьдесят — не двадцать пять. Вот такая разная судьба двух молодых и амбициозных журналисток".

Правда о скандальном интервью Мозгового

Дмитрий Гордон говорил, что интервью в результате получилось очень острым и в конце концов, вместе со скандальным фото принесло Николаю Мозговому не очень хорошие последствия: были недоразумения с властью и случались нападения неизвестных с угрозами.

"Интервью получилось резким, он наехал на многих коллег из шоубизнеса. Он был современным человеком. Конечно, согласился. Потом кто-то подсунул его Людмиле Кучме, а она патронировала музыкальный фестиваль Николая Петровича в Ялте. Она сказала, что больше не будет поддерживать. Все начало рушиться у него. И бандиты наезжали на него и то, и другое. Я его не бросал и был все время рядом. Он очень много потерял. Поэтому я считаю себя невиновным, но виновным", — признавался Гордон.

Скандальная обложка с Мозговым Фото: YouTube

