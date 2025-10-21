Поддержите нас UA
Дмитрию Гордону — 58: топ 3 прогноза журналиста относительно войны в Украине

самые громкие заявления Гордона
Журналист Дмитрий Гордон | Фото: Facebook

21 октября известному украинскому журналисту и интервьюеру Дмитрию Гордону исполняется 58 лет. Он известен своими скандальными заявлениями, и, в частности, прогнозами относительно российско-украинской войны.

По случаю дня рождения Гордона Фокус вспомнил предсказания, которые он озвучивал за последние годы — о войне, Крыме и даже ракетном ударе по России. Далее в материале — самые громкие прогнозы Дмитрия Гордона.

"Горячая фаза войны завершится до конца 2024 года"

В декабре 2024 года Дмитрий Гордон в эфире со Славой Вардой спрогнозировал, что война России против Украины закончится уже к концу того же года. По его мнению, украинские войска должны были вернуться к позициям по состоянию на 23 февраля 2022-го.

"Я вполне уверен, что горячая фаза войны завершится до конца года... Речь идет о выходе Украины на границы 23 февраля 2022 года. Мне скажут: "Ну, ты и дал!". Нет, я просто знаю, о чем говорю", — заявил тогда журналист.

Відео дня

Прогноз, впрочем, не оправдался.

"Крым рухнет в течение пяти месяцев"

Также Гордон в июне 2024 предполагал, что Крым будет деоккупирован уже через несколько месяцев.

"Я не Ванга, не Арестович, не пророк и не ясновидящий. Я просто рассуждаю вслух на основе информации из разных источников — от украинского руководства до западных и военных каналов. По моему мнению, в этом году война закончится, а Крым падет в течение пяти месяцев", — говорил Гордон.

Это предсказание тоже не осуществилось.

заявления Гордона
Дмитрий Гордон

"Украинская ракета ударит по Москве"

Еще один громкий прогноз журналиста касался возможной атаки Украины по территории РФ. По словам Гордона в августе 2024 года, в определенный момент Украина может ударить по Москве или Санкт-Петербургу, после чего выставит России ультиматум.

"Украинская ракета ударит по Москве, поразит что-то очень важное, после чего России будет выставлен ультиматум: либо вы убираетесь из Украины, либо мы разнесем Москву и Питер. Впереди самые главные события войны", — заявлял он.

