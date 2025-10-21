Дмитрию Гордону — 58: топ 3 прогноза журналиста относительно войны в Украине

21 октября известному украинскому журналисту и интервьюеру Дмитрию Гордону исполняется 58 лет. Он известен своими скандальными заявлениями, и, в частности, прогнозами относительно российско-украинской войны.

По случаю дня рождения Гордона Фокус вспомнил предсказания, которые он озвучивал за последние годы — о войне, Крыме и даже ракетном ударе по России. Далее в материале — самые громкие прогнозы Дмитрия Гордона.

"Горячая фаза войны завершится до конца 2024 года"

В декабре 2024 года Дмитрий Гордон в эфире со Славой Вардой спрогнозировал, что война России против Украины закончится уже к концу того же года. По его мнению, украинские войска должны были вернуться к позициям по состоянию на 23 февраля 2022-го.

"Я вполне уверен, что горячая фаза войны завершится до конца года... Речь идет о выходе Украины на границы 23 февраля 2022 года. Мне скажут: "Ну, ты и дал!". Нет, я просто знаю, о чем говорю", — заявил тогда журналист.

Прогноз, впрочем, не оправдался.

"Крым рухнет в течение пяти месяцев"

Также Гордон в июне 2024 предполагал, что Крым будет деоккупирован уже через несколько месяцев.

"Я не Ванга, не Арестович, не пророк и не ясновидящий. Я просто рассуждаю вслух на основе информации из разных источников — от украинского руководства до западных и военных каналов. По моему мнению, в этом году война закончится, а Крым падет в течение пяти месяцев", — говорил Гордон.

Это предсказание тоже не осуществилось.

Дмитрий Гордон

"Украинская ракета ударит по Москве"

Еще один громкий прогноз журналиста касался возможной атаки Украины по территории РФ. По словам Гордона в августе 2024 года, в определенный момент Украина может ударить по Москве или Санкт-Петербургу, после чего выставит России ультиматум.

"Украинская ракета ударит по Москве, поразит что-то очень важное, после чего России будет выставлен ультиматум: либо вы убираетесь из Украины, либо мы разнесем Москву и Питер. Впереди самые главные события войны", — заявлял он.

