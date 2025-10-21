Підтримайте нас RU
Дмитру Гордону – 58: топ 3 прогнози журналіста щодо війни в Україні

найгучніші заяви гордона
Журналіст Дмитро Гордон | Фото: Facebook

21 жовтня відомому українському журналісту та інтерв’юеру Дмитру Гордону виповнюється 58 років. Він відомий своїми скандальними заявами, і, зокрема, прогнозами щодо російсько-української війни.

З нагоди дня народження Гордона Фокус пригадав передбачення, які він озвучував за останні роки — про війну, Крим і навіть ракетний удар по Росії. Далі у матеріалі — найгучніші прогнози Дмитра Гордона.

"Гаряча фаза війни завершиться до кінця 2024 року"

У грудні 2024 року Дмитро Гордон в ефірі зі Славою Вардою спрогнозував, що війна Росії проти України закінчиться вже до кінця того ж року. На його думку, українські війська мали повернутися до позицій станом на 23 лютого 2022-го.

"Я цілком впевнений, що гаряча фаза війни завершиться до кінця року… Йдеться про вихід України на кордони 23 лютого 2022 року. Мені скажуть: "Ну, ти й дав!". Ні, я просто знаю, про що кажу", — заявив тоді журналіст.

Прогноз, утім, не справдився.

"Крим впаде протягом п’яти місяців"

Також Гордон в червні 2024 припускав, що Крим буде деокуповано вже за кілька місяців.

"Я не Ванга, не Арестович, не пророк і не ясновидець. Я просто розмірковую вголос на основі інформації з різних джерел — від українського керівництва до західних і військових каналів. На мою думку, цього року війна закінчиться, а Крим впаде протягом п’яти місяців", — говорив Гордон.

Це передбачення теж не здійснилося.

заяви гордона
Дмитро Гордон

"Українська ракета вдарить по Москві"

Ще один гучний прогноз журналіста стосувався можливої атаки України по території РФ. За словами Гордона у серпні 2024 року, у певний момент Україна може вдарити по Москві чи Санкт-Петербургу, після чого виставить Росії ультиматум.

"Українська ракета вдарить по Москві, вразить щось дуже важливе, після чого Росії буде виставлено ультиматум: або ви прибираєтеся з України, або ми рознесемо Москву і Пітер. Попереду найголовніші події війни", — заявляв він.

