Дмитру Гордону – 58: топ 3 прогнози журналіста щодо війни в Україні

21 жовтня відомому українському журналісту та інтерв’юеру Дмитру Гордону виповнюється 58 років. Він відомий своїми скандальними заявами, і, зокрема, прогнозами щодо російсько-української війни.

З нагоди дня народження Гордона Фокус пригадав передбачення, які він озвучував за останні роки — про війну, Крим і навіть ракетний удар по Росії. Далі у матеріалі — найгучніші прогнози Дмитра Гордона.

"Гаряча фаза війни завершиться до кінця 2024 року"

У грудні 2024 року Дмитро Гордон в ефірі зі Славою Вардою спрогнозував, що війна Росії проти України закінчиться вже до кінця того ж року. На його думку, українські війська мали повернутися до позицій станом на 23 лютого 2022-го.

"Я цілком впевнений, що гаряча фаза війни завершиться до кінця року… Йдеться про вихід України на кордони 23 лютого 2022 року. Мені скажуть: "Ну, ти й дав!". Ні, я просто знаю, про що кажу", — заявив тоді журналіст.

Прогноз, утім, не справдився.

"Крим впаде протягом п’яти місяців"

Також Гордон в червні 2024 припускав, що Крим буде деокуповано вже за кілька місяців.

"Я не Ванга, не Арестович, не пророк і не ясновидець. Я просто розмірковую вголос на основі інформації з різних джерел — від українського керівництва до західних і військових каналів. На мою думку, цього року війна закінчиться, а Крим впаде протягом п’яти місяців", — говорив Гордон.

Це передбачення теж не здійснилося.

"Українська ракета вдарить по Москві"

Ще один гучний прогноз журналіста стосувався можливої атаки України по території РФ. За словами Гордона у серпні 2024 року, у певний момент Україна може вдарити по Москві чи Санкт-Петербургу, після чого виставить Росії ультиматум.

"Українська ракета вдарить по Москві, вразить щось дуже важливе, після чого Росії буде виставлено ультиматум: або ви прибираєтеся з України, або ми рознесемо Москву і Пітер. Попереду найголовніші події війни", — заявляв він.

