У лазні з дівчатами: Гордон показав фото, яке ледь не стало кінцем карʼєри Мозгового

Дмитро Гордон опублікував невідому версію світлини, яка прикрашала легендарне скандальне інтервʼю Миколи Мозгового наприкінці 90-х.

У своєму Instagram інтервʼюер показав кадр прямо з лазні. Біля Гордона та Мозгового сиділи дві журналістки без одягу.

Скандальне фото Мозгового

Тоді Микола Петрович розкритикував майже всіх колег і навіть тодішнього зятя Олександра Пономарьова. Брали інтервʼю письменниця Лада Лузіна і журналістка Олена Крутогрудова. А за кадром, як виявилось, лишався сам Дмитро Гордон.

"1997 рік, відоме фото з лазні. Видатний український композитор і виконавець, мій кум Микола Мозгова, легендарні журналістки "Бульвар Гордона" Лада Лузіна та Олена Крутогрудова і я. Фотографував нас, звичайно, Фелікс Розенштейн", — написав Гордон.

Скандальне фото Миколи Мозгового Фото: instagram.com/gordondmytro

Цікаво, що Крутогрудова зараз бере 20 євро за підписку в Instagram, а Лада Лузіна говорить російською в публічному просторі.

Реакція мережі

У коментарях під дописом українці активно відреагували на пікантний кадр:

"Олена і Лада будуть здивовані вранці, коли відкриють інстаграм".

"Навіщо такі фото виставляти?".

"А Гордон зайшов, сфоткався і вийшов".

"Забавно знову побачити це фото. У свій час воно зробило фурор, коли було надруковане у газеті Гордона. Тоді обидві дівчини були журналістами тієї ж газети і друкували там свої Інтервʼю з відомими людьми. Це фото прикрашало інтервʼю з Мозговим, якщо не помиляюсь. Потім Лада Лузіна поступово відійшла від редакції, стала писати вже свої книги, і стала досить відомою письменницею в Україні. У неї є дуже цікавий цикл про київських відьом, вона точно знайшла свою нішу у групі сучасних письменників України. Людина, яка зробила сама себе. Ще вона іноді робить дуже цікаві екскурсії Києвом, бо завдяки її книгам про Київ вона вивчила місто досконало. Олена Крутогрудова ще довгенько товклася у редакції Гордона, була чиєюсь громадянською дружиною, потім піарила якогось селебреті і поступово зникла зі всіх радарів, бо пʼятдесят — не двадцять пʼять. Отака різна доля двох молодих та амбітних журналісток".

Правда про скандальне інтервʼю Мозгового

Дмитро Гордон казав, що інтерв'ю в результаті вийшло дуже гострим і зрештою, разом зі скандальним фото принесло Миколі Мозговому не дуже гарні наслідки: були непорозуміння з владою та траплялися напади невідомих з погрозами.

"Інтерв'ю вийшло різким, він наїхав на багатьох колег з шоубізнесу. Він був сучасною людиною. Звичайно, погодився. Потім хтось підсунув його Людмилі Кучмі, а вона патронувала музичний фестиваль Миколи Петровича в Ялті. Вона сказала, що більше не буде підтримувати. Все почало руйнуватися у нього. І бандити наїжджали на нього й те, і інше. Я його не кидав і був весь час поруч. Він дуже багато втратив. Тому я вважаю себе безневинним, але винним", — зізнавався Гордон.

Скандальна обкладинка з Мозговим Фото: YouTube

