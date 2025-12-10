Умерла Софи Кинселла, автор бестселлера "Шопоголик"

Автор серии книг "Шопоголик" умерла в 55 лет после трехлетней борьбы с раком. Семья Софи Кинселлы сообщила, что она мирно ушла из жизни в окружении родных.

Писательнице и матери пятерых детей, настоящее имя которой Мадлен Софи Уикхэм, в 2022 году был поставлен диагноз — глиобластома – агрессивная форма рака головного мозга, сообщает Daily Mail.

Причина возникновения глиобластом неизвестна, но может быть связана с генами больного, если мутации приводят к неконтролируемому росту клеток и образованию опухоли.

В заявлении, опубликованном сегодня в ее аккаунте в Instagram, говорится: "С глубокой скорбью сообщаем о кончине сегодня утром нашей любимой Софи (она же Мэдди, она же Мама)".

Первые две работы из ее популярной серии "Шопоголик", "Тайный мир снов шопоголика" и "Шопоголик за границей", были экранизированы в 2009 году в фильме "Признания шопоголика" с Айлой Фишер в главной роли.

Трейлер фильма "Шопоголик" с Айлой Фишер

Одно из последних публичных выступлений Софи Кинселлы состоялось в октябре на мероприятии, организованном Author's Lounge, в рамках которого собирались средства для благотворительной организации, занимающейся проблемами опухолей головного мозга.

Писательница сообщила о своем диагнозе — рак — в 2024 году, хотя впервые узнала об этом в 2022 году.

В своем посте она сообщила, что проходит химиотерапию и лучевую терапию.

Она также написала несколько книг о своей борьбе с болезнью. А кроме серии книг про шопоголика, бестселлерами стали романы "Можешь ли ты сохранить секрет?" и "Неприрученная богиня".

Ее романы разошлись тиражом более 45 миллионов экземпляров в более чем 60 странах и переведены на более чем 40 языков.

В прошлом году Кинселла рассказала, что ее мужу приходилось каждый день напоминать ей о диагнозе и рассказывать о событиях, так как после операции она потеряла кратковременную память.

"Мне рассказывали, что произошло, а я думала: "Ага, теперь я понимаю", а на следующий день уже все забывала", - рассказывала писательница, говоря, что больше всего сочувствовала своему мужу, который каждый день должен был рассказывать ей о ее болезни.

Всего девять недель назад Кинселла отдавала дань памяти писательнице Джилли Купер, опубликовав в Instagram их совместную фотографию. Фокус писал о даме Купер, которая стала популярна благодаря своим игривым романам о жизни высшего общества. Ее роман "Соперники" также был экранизирован.

Напомним, в начале октября умерла знаменитая ученая-приматолог Джейн Гудолл, посвятившая свою жизнь изучению шимпанзе.