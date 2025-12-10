Померла Софі Кінселла, авторка бестселера "Шопоголік"

Авторка серії книг "Шопоголік" померла у 55 років після трирічної боротьби з раком. Сім'я Софі Кінселли повідомила, що вона мирно пішла з життя в оточенні рідних.

Письменниці та матері п'ятьох дітей, справжнє ім'я якої Мадлен Софі Вікхем, у 2022 році поставили діагноз — гліобластома — агресивна форма раку головного мозку, повідомляє Daily Mail.

Причина виникнення гліобластом невідома, але може бути пов'язана з генами хворого, якщо мутації призводять до неконтрольованого росту клітин і утворення пухлини.

У заяві, опублікованій сьогодні в її акаунті в Instagram, ідеться: "Із глибоким сумом повідомляємо про смерть сьогодні вранці нашої улюбленої Софі (вона ж Медді, вона ж Мама)".

Перші дві роботи з її популярної серії "Шопоголік", "Таємний світ снів шопоголіка" і "Шопоголік за кордоном", були екранізовані 2009 року у фільмі "Зізнання шопоголіка" з Айлою Фішер у головній ролі.

Відео дня

Трейлер фільму "Шопоголік" з Айлою Фішер

Один з останніх публічних виступів Софі Кінселли відбувся в жовтні на заході, організованому Author's Lounge, у межах якого збирали кошти для благодійної організації, що займається проблемами пухлин головного мозку.

Письменниця повідомила про свій діагноз — рак — у 2024 році, хоча вперше дізналася про це у 2022 році.

У своєму пості вона повідомила, що проходить хіміотерапію і променеву терапію.

Вона також написала кілька книг про свою боротьбу з хворобою. А крім серії книг про шопоголіка, бестселерами стали романи "Чи можеш ти зберегти секрет?" і "Неприручена богиня".

Її романи розійшлися накладом понад 45 мільйонів примірників у більш ніж 60 країнах і перекладені більш ніж 40 мовами.

Минулого року Кінселла розповіла, що її чоловікові доводилося щодня нагадувати їй про діагноз і розповідати про події, оскільки після операції вона втратила короткочасну пам'ять.

"Мені розповідали, що сталося, а я думала: "Ага, тепер я розумію", а наступного дня вже все забувала", — розповідала письменниця, кажучи, що найбільше співчувала своєму чоловікові, який щодня мав розповідати їй про її хворобу.

Лише дев'ять тижнів тому Кінселла віддавала данину пам'яті письменниці Джиллі Купер, опублікувавши в Instagram їхню спільну фотографію. Фокус писав про даму Купер, яка стала популярною завдяки своїм грайливим романам про життя вищого суспільства. Її роман "Суперники" також було екранізовано.

