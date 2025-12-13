Кому надо есть спелые бананы, а кому — зеленые: разница на самом деле есть

Специалисты по нутрициологии объяснили, почему выбор банана по степени зрелости имеет значение для здоровья и может влиять на самочувствие человека. Эксперты советуют учитывать этот фактор при выборе фрукта, особенно людям с определенными заболеваниями.

Во время созревания бананов меняется соотношение сахара, крахмала и витаминов в плоде. Это означает, что перед тренировкой или при контроле глюкозы стоит выбирать разные варианты. Кому надо есть спелые бананы, а кому — зеленые, диетолог Эвери Зенкер объясняет в материале Make It.

Зеленые бананы

Недозрелые твердые бананы содержат максимальное количество резистентного крахмала при минимуме сахаров. Зенкер отмечает, что это вещество поддерживает полезную микрофлору, уменьшает воспалительные процессы и помогает стабилизировать глюкозу.

Нутрициолог Аманда Саседа объясняет: резистентный крахмал работает как клетчатка, питая бактерии кишечника и регулируя сахар в крови.

Зеленые бананы Фото: Pixels

Такие бананы рекомендованы при инсулинорезистентности, сахарном диабете второго типа и проблемах с пищеварением. Добавление арахисового масла усиливает положительный эффект.

Однако спортсменам зеленые бананы могут не подойти из-за медленного усвоения, что вызывает ощущение тяжести.

Полузрелые бананы

Желтые плоды с зелеными кончиками сохраняют высокое содержание клетчатки, но крахмал уже начинает превращаться в сахара. Концентрация калия и магния стабильна.

Полуспелые бананы тоже полезны Фото: Freepik

Зенкер советует их тем, кто нуждается в равномерной энергии без скачков глюкозы. Особенно полезны такие бананы женщинам в период гормональных изменений.

Созревшие бананы

Мягкие желтые плоды богаты природными сахарами и антиоксидантами, хотя клетчатки становится меньше. Витамины достигают максимума концентрации.

Аманда Саседа отмечает, что один банан обеспечивает 8% суточной нормы калия, необходимого для нормализации давления и работы мышц, а также 8% магния для костей.

Созревшие бананы Фото: Freepik

Идеальный выбор перед физической нагрузкой, для детей как здоровые сладости и людей, которые хотят повысить потребление калия.

Перезрелые бананы

Плоды с темными пятнами или коричневой кожурой имеют больше всего сахара и антиоксидантов. Витамин С снижается, но растет фолат.

Эвери Зенкер утверждает, что такие бананы прекрасно подходят для выпечки, коктейлей и замораживания. Полезны для тех, кому нужны быстрые калории, но не рекомендуются при диабете из-за высокого гликемического индекса.

Перезрелые бананы Фото: Giorgio Trovato/Unsplash

Саседа добавляет практический совет: в смузи достаточно добавить меньше перезрелого банана, чтобы получить сладкий вкус без лишнего сахара.

В целом бананы полезны на любом этапе зрелости, однако выбор зависит от индивидуальных потребностей и целей человека.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.