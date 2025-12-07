Я — хирург с опытом. 9 фруктов, которые едят долгожители: один из них каждый день
Кардиохирург объяснил, почему не все фрукты одинаково полезны, а также составил список лучших вариантов с минимальным содержанием сахара и максимальной пользой для организма.
Большинство людей уверены, что любые фрукты полезны для здоровья. Однако медики предостерегают: некоторые из них содержат слишком много сахара, что может негативно влиять на пищеварение, обмен веществ и вес. Американский кардиохирург и исследователь Стивен Гандри рассказал об этом в разговоре с Make It.
По словам врача, к фруктам стоит относиться как к натуральным сладостям — потреблять их умеренно и выбирать правильные виды. Гандри рекомендует отдавать предпочтение плодам с низким содержанием сахара, но богатым полифенолами и клетчаткой.
9 лучших фруктов от кардиохирурга
Цитрусовые
Среди самых полезных вариантов Стивен Гандри выделил цитрусовые — грейпфруты, мандарины и кумкваты. Эти плоды богаты витамином С и флавоноидами, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника.
Специалист советует не удалять белую мякоть под кожурой, ведь именно там содержится больше всего питательных веществ.
Ягоды
Черника, малина и ежевика также попали в список любимых продуктов хирурга. Они содержат мало сахара, зато богаты клетчаткой и антиоксидантами.
Эксперт советует выбирать дикие ягоды, поскольку они обычно полезнее товара, представленного в магазине.
Гранаты
Гранаты заслуживают особого внимания. Несмотря на сладкий вкус, эти фрукты содержат относительно немного сахара по сравнению с другими тропическими плодами. Зато они богаты пуникалагином — особый тип полифенолов, поддерживающий здоровье сердца и клеток.
Авокадо
Авокадо кардиохирург называет едва ли не идеальным фруктом. Этот плод почти не содержит сахара, зато богат полезными жирами, калием и клетчаткой.
Гандри признается, что ест авокадо ежедневно, ведь оно надолго насыщает, поддерживает работу сердца и не провоцирует скачков глюкозы в крови.
Оливки
Оливки — тоже фрукт, напоминает эксперт. Они практически не содержат сахара, зато богаты здоровыми жирами и гидрокситирозолом — одним из самых мощных полифенолов для кишечной микрофлоры. Именно поэтому оливки и оливковое масло входят в рекомендованный рацион для здоровья сердца, мозга и пищеварительной системы.
Киви
В умеренных количествах этот фрукт также полезен, так как содержит меньше сахара, чем другие тропические плоды, и богат витамином С и антиоксидантами. Специалист советует есть киви вместе с кожурой, где сосредоточена основная часть клетчатки и полифенолов. К тому же благодаря высокому содержанию серотонина киви может улучшать качество сна.
Недозрелые бананы
В отличие от желтых спелых плодов, зеленые бананы содержат резистентный крахмал — пребиотическую клетчатку, которая питает полезные бактерии кишечника и помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Их можно добавлять в смузи или смешивать с йогуртом.
Манго
Недозрелые плоды богаты резистентным крахмалом, антиоксидантами и витамином С, а также содержат значительно меньше сахара, чем спелые. Гандри рекомендует попробовать салат из зелёного манго, — он популярен в тайской кухне.
Маракуйя
Хотя этот фрукт небольшой, но очень питательный и содержит меньше сахара, чем большинство тропических плодов. Маракуя богата полифенолами, витамином А и клетчаткой, а ее семена действуют как природные пребиотики.
Стивен Гандри заключает: стоит выбирать фрукты с низким содержанием сахара, богатые клетчаткой и полифенолами — веществами, поддерживающими здоровье кишечника и стабильный уровень энергии.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.