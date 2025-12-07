Я — хирург с опытом. 9 фруктов, которые едят долгожители: один из них каждый день

Кардиохирург объяснил, почему не все фрукты одинаково полезны, а также составил список лучших вариантов с минимальным содержанием сахара и максимальной пользой для организма.

Большинство людей уверены, что любые фрукты полезны для здоровья. Однако медики предостерегают: некоторые из них содержат слишком много сахара, что может негативно влиять на пищеварение, обмен веществ и вес. Американский кардиохирург и исследователь Стивен Гандри рассказал об этом в разговоре с Make It.

По словам врача, к фруктам стоит относиться как к натуральным сладостям — потреблять их умеренно и выбирать правильные виды. Гандри рекомендует отдавать предпочтение плодам с низким содержанием сахара, но богатым полифенолами и клетчаткой.

Американский кардиохирург и исследователь Стивен Гандри Фото: Instagram

9 лучших фруктов от кардиохирурга

Цитрусовые

Среди самых полезных вариантов Стивен Гандри выделил цитрусовые — грейпфруты, мандарины и кумкваты. Эти плоды богаты витамином С и флавоноидами, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника.

Відео дня

Специалист советует не удалять белую мякоть под кожурой, ведь именно там содержится больше всего питательных веществ.

Ягоды

Черника, малина и ежевика также попали в список любимых продуктов хирурга. Они содержат мало сахара, зато богаты клетчаткой и антиоксидантами.

Эксперт советует выбирать дикие ягоды, поскольку они обычно полезнее товара, представленного в магазине.

Гранаты

Гранаты заслуживают особого внимания. Несмотря на сладкий вкус, эти фрукты содержат относительно немного сахара по сравнению с другими тропическими плодами. Зато они богаты пуникалагином — особый тип полифенолов, поддерживающий здоровье сердца и клеток.

Авокадо

Авокадо кардиохирург называет едва ли не идеальным фруктом. Этот плод почти не содержит сахара, зато богат полезными жирами, калием и клетчаткой.

Врач советует есть авокадо ежедневно Фото: Freepik

Гандри признается, что ест авокадо ежедневно, ведь оно надолго насыщает, поддерживает работу сердца и не провоцирует скачков глюкозы в крови.

Оливки

Оливки — тоже фрукт, напоминает эксперт. Они практически не содержат сахара, зато богаты здоровыми жирами и гидрокситирозолом — одним из самых мощных полифенолов для кишечной микрофлоры. Именно поэтому оливки и оливковое масло входят в рекомендованный рацион для здоровья сердца, мозга и пищеварительной системы.

Киви

В умеренных количествах этот фрукт также полезен, так как содержит меньше сахара, чем другие тропические плоды, и богат витамином С и антиоксидантами. Специалист советует есть киви вместе с кожурой, где сосредоточена основная часть клетчатки и полифенолов. К тому же благодаря высокому содержанию серотонина киви может улучшать качество сна.

Недозрелые бананы

В отличие от желтых спелых плодов, зеленые бананы содержат резистентный крахмал — пребиотическую клетчатку, которая питает полезные бактерии кишечника и помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Их можно добавлять в смузи или смешивать с йогуртом.

Манго

Недозрелые плоды богаты резистентным крахмалом, антиоксидантами и витамином С, а также содержат значительно меньше сахара, чем спелые. Гандри рекомендует попробовать салат из зелёного манго, — он популярен в тайской кухне.

Маракуйя

Хотя этот фрукт небольшой, но очень питательный и содержит меньше сахара, чем большинство тропических плодов. Маракуя богата полифенолами, витамином А и клетчаткой, а ее семена действуют как природные пребиотики.

Стивен Гандри заключает: стоит выбирать фрукты с низким содержанием сахара, богатые клетчаткой и полифенолами — веществами, поддерживающими здоровье кишечника и стабильный уровень энергии.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Некоторые овощи содержат больше природного сахара, чем другие. Диетолог поделилась, какие овощи наименее сладкие, чтобы лучше контролировать уровень сахара в крови.

Едят долгожители: 5 фруктов, которые японцы ежедневно кладут на стол.

Лесли Лемон из Великобритании, которому недавно исполнилось 106 лет, продолжает удивлять близких крепким здоровьем и бодростью. Участник Второй мировой войны, который уже много десятилетий находится на пенсии, охотно рассказывает о том, что помогло ему прожить такую долгую жизнь.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.