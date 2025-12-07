Я — хірург з досвідом. 9 фруктів, які їдять довгожителі: один з них щодня

Кардіохірург пояснив, чому не всі фрукти однаково корисні, а також склав список найкращих варіантів з мінімальним вмістом цукру та максимальною користю для організму.

Більшість людей впевнені, що будь-які фрукти корисні для здоров'я. Проте медики застерігають: деякі з них містять занадто багато цукру, що може негативно впливати на травлення, обмін речовин і вагу. Американський кардіохірург і дослідник Стівен Гандрі розповів про це у розмові з Make It.

За словами лікаря, до фруктів варто ставитися як до натуральних солодощів — споживати їх помірковано та обирати правильні види. Гандрі рекомендує віддавати перевагу плодам з низьким вмістом цукру, але багатим на поліфеноли та клітковину.

Американський кардіохірург і дослідник Стівен Гандрі Фото: Instagram

9 найкращих фруктів від кардіохірурга

Цитрусові

Серед найкорисніших варіантів Стівен Гандрі виділив цитрусові — грейпфрути, мандарини та кумквати. Ці плоди багаті вітаміном С та флавоноїдами, які підтримують здорову мікрофлору кишківника.

Спеціаліст радить не видаляти білу м'якоть під шкіркою, адже саме там міститься найбільше поживних речовин.

Ягоди

Чорниця, малина та ожина також потрапили до списку улюблених продуктів хірурга. Вони містять мало цукру, натомість багаті клітковиною та антиоксидантами.

Експерт радить обирати дикі ягоди, оскільки вони зазвичай корисніші за товар, представлений у магазині.

Гранати

Гранати заслуговують на особливу увагу. Попри солодкий смак, ці фрукти містять відносно небагато цукру порівняно з іншими тропічними плодами. Натомість вони багаті на пунікалагін — особливий тип поліфенолів, що підтримує здоров'я серця та клітин.

Авокадо

Авокадо кардіохірург називає ледь не ідеальним фруктом. Цей плід майже не містить цукру, зате багатий корисними жирами, калієм і клітковиною.

Лікар радить їсти авокадо щодня Фото: Freepik

Гандрі зізнається, що їсть авокадо щодня, адже воно надовго насичує, підтримує роботу серця і не провокує стрибків глюкози в крові.

Оливки

Оливки — теж фрукт, нагадує експерт. Вони практично не містять цукру, зате багаті здоровими жирами та гідрокситирозолом — одним із найпотужніших поліфенолів для кишкової мікрофлори. Саме тому оливки та оливкова олія входять до рекомендованого раціону для здоров'я серця, мозку та травної системи.

Ківі

У помірних кількостях цей фрукт також корисний, бо містить менше цукру, ніж інші тропічні плоди, та багатий вітаміном С і антиоксидантами. Фахівець радить їсти ківі разом зі шкіркою, де зосереджена основна частина клітковини та поліфенолів. До того ж завдяки високому вмісту серотоніну ківі може покращувати якість сну.

Недозрілі банани

На відміну від жовтих стиглих плодів, зелені банани містять резистентний крохмаль — пребіотичну клітковину, що живить корисні бактерії кишківника та допомагає стабілізувати рівень цукру в крові. Їх можна додавати смузі або змішувати з йогуртом.

Манго

Недозрілі плоди багаті резистентним крохмалем, антиоксидантами та вітаміном С, а також містять значно менше цукру, ніж стиглі. Гандрі рекомендує спробувати салат із зеленого манго, — він популярний у тайській кухні.

Маракуя

Хоча цей фрукт невеликий, але дуже поживний і містить менше цукру, ніж більшість тропічних плодів. Маракуя багата поліфенолами, вітаміном А та клітковиною, а її насіння діють як природні пребіотики.

Стівен Гандрі підсумовує: варто обирати фрукти з низьким вмістом цукру, багаті клітковиною та поліфенолами — речовинами, що підтримують здоров'я кишківника та стабільний рівень енергії.

