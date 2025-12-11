Серга осудил концерты "Квартала" после скандала: "Это грязные деньги"

Украинский шоумен, офицер и основатель "Культурного десанта" Николай Серга раскритиковал деятельность студии "Квартал 95", соучредителем которой является фигурант дела "Мидас", бизнесмен Тимур Миндич, которого подозревают в масштабной коррупции в сфере энергетики.

Свое мнение телеведущий и музыкант высказал в интервью, которое опубликовали на YouTube-канале блогера Марички Довбенко "В постели".

Серга "разнес" "Квартал 95"

"Как ты относишься к кенселингу "Квартала?" — спросила ведущая у своего гостя.

"Считаю, что это правильно — то, что происходит. Ну слушайте, это коррупция. Это грязные деньги. И это одна из причин. Вторая причина — я не разделяю, честно говоря, удовольствие от участия в подобных развлекательных шоу во время войны. Оно где-то выглядит, как анекдот так, где нужна сказка", — считает офицер ВСУ.

По словам Серги, деятельность "Квартала 95" во время большой войны сильно отвлекает и подрывает ощущение реальности.

"Квартал 95" оказался в центре скандала из-за своего бывшего совладельца Фото: Kvartal 95

"Нам нужны, если говорить о позитивном контенте, который вдохновляет, нам нужны сказки, потому что в сказках есть мораль, в сказках есть выводы, в сказках есть рациональное со-действие добра со злом. Я думаю, что всем этим коррупционным деятелям, "миндичам" и прочим было бы неинтересно сказки финансировать", — подытожил шоумен.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Юмористы "Квартала 95" сняли целый номер о своем бывшем совладельце Тимуре Миндиче, которого подозревают в масштабной коррупции.

Студия "Квартал 95" зарегистрировала новую компанию ООО "Квартал ЮА", к которой уже не имеет отношения Миндич.

Кроме того, юмористы ответили на отказ артистов выступать на их новогодних концертах на фоне "Миндичгейта".