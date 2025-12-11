Сєрга засудив концерти "Кварталу" після скандалу: "Це брудні гроші"

Український шоумен, офіцер та засновник "Культурного десанту" Миколай Сєрга розкритикував діяльність студії "Квартал 95", співзасновником якої є фігурант справи "Мідас", бізнесмен Тимур Міндіч, якого підозрюють у масштабній корупції у сфері енергетики.

Свою думку телеведучий та музикант висловив в інтерв'ю, яке опублікували на YouTube-каналі блогерки Марічки Довбенко "У ліжку".

Сєрга "розніс" "Квартал 95"

"Як ти ставишся до кенселингу "Кварталу?" — запитала ведуча у свого гостя.

"Вважаю, що це правильно — те, що відбувається. Ну слухайте, це корупція. Це брудні гроші. І це одна з причин. Друга причина — я не розділяю, чесно кажучи, задоволення від участі в подібних розважальних шоу під час війни. Воно десь виглядає, як анекдот так, де потрібна казка", — вважає офіцер ЗСУ.

За словами Сєрги, діяльність "Кварталу 95" під час великої війни сильно відволікає та підриває відчуття реальності.

"Квартал 95" опинився в центрі скандалу через свого колишнього співвласника Фото: Kvartal 95

"Нам потрібні, якщо говорити про позитивний контент, який надихає, нам потрібні казки, тому що в казках є мораль, у казках є висновки, у казках є раціональна співдія добра зі злом. Я думаю, що всім цим корупційним діячам, "міндічам" та іншим було б нецікаво казки фінансувати", — підсумував шоумен.

