"Квартал" у новорічному випуску "опустив" Міндіча: дісталось й Монатіку з Дорофєєвою

Гумористи зняли цілий номер про свого колишнього співвласника Тимура Міндіча, якого підозрюють у масштабній корупції. Коміки всіма силами намагалися дистанціюватися від скандалу і "підкололи" зірок, які відмовились виступати на їхньому концерті.

У суботу, 7 грудня, у столичному Палаці "Україна" під запис відбувся новорічно-різдвяний концерт "Кварталу 95". Серед іншого коміки не оминули резонансної історії з Тимуром Міндічем, яка стала великим ударом для їхньої репутації. Як команда "опускала" свого колишнього співвласника, — дізнавався Фокус.

Номер "Кварталу" про Міндіча

Гуморист Юрій Ткач у розмові з колегою Євгеном Кошовим зі сцени говорить: "Просто я коли в "Квартал" приходив, оці всі чудесні серіали, які знали всі, показували по телевізору, а не на YouTube-каналі НАБУ!… А хто вопщє такий Мінідіч? Я шість років у "Кварталі" і весь цей час думав, що Міндіч — це якась болячка. Ану подивись, у мене на ж*пі Міндіч не вискочив?".

У відповідь Євген Кошовий виправдовується: "Юр, дивися, я зараз усе поясню. Міндіч є акціонером "Кварталу", але більшість його навіть не бачила. Навіть не знайомі з ним. Але знайомий ти з ним чи не знайомий, бачив ти його чи не бачив, — людей це не ***. Тому що ти теж стопудово замішаний в цих схемах".

Друзі відвернулися

Далі актори "Кварталу" вирішили "пройтись" по артистах, які після корупційного скандалу відмовилися з ними співпрацювати, щоб рикошетом не скасували і їх самих.

Відбувається такий діалог:

Ткач: Скажи, пожалуста, оце Монатік, Дорофєєва, ще рєбята. Їх реально сьогодні не буде?

Кошовий: Не буде… Через Міндіча.

Ткач: Ну, то виходить, шо із-за оцього скандала від нас відвернулися наші всі близькі друзі-артисти? І шо тепер буде далі?

Кошовий: Юр, тихо. Тепер я скажу. Значить, по-перше, наші справжні друзі-артисти від нас не відмовилися, вони сьогодні будуть. Ми їм дякуємо за підтримку. По-друге, "Квартал" був, є і буде, не дивлячись на те, яке лайно було якимось чином причетне до ім’я "Кварталу". І, по-третє, хочеться звернутися до Міндіча. Ти ж стопудово будеш дивитися це відео. Я дуже сподіваюся, що ці гроші будуть гріти тобі душу, а потім будуть з’являтися опіки і ти не зможеш сидіти на дупі. Тому що душа в тебе саме там. І це все, що ми сьогодні хотіли сказати з цього приводу.

Хто прийшов?

Як з’ясувалося, "справжньою подружкою" коміків виявилась прима української естради Ірина Білик, яка вже роками не дає великі інтерв’ю, видно, щоб не сказати чогось зайвого. Також не побоялась суспільного осуду співачка Оля Полякова, яка раніше виступала в кокошнику під russian style.

