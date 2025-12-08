"Квартал" в новогоднем выпуске "опустил" Миндича: досталось и Монатику с Дорофеевой

Юмористы сняли целый номер о своем бывшем совладельце Тимуре Миндиче, которого подозревают в масштабной коррупции. Комики всеми силами пытались дистанцироваться от скандала и "подкололи" звезд, которые отказались выступать на их концерте.

В субботу, 7 декабря, в столичном Дворце "Украина" под запись состоялся новогодне-рождественский концерт "Квартала 95". Среди прочего комики не обошли резонансную историю с Тимуром Миндичем, которая стала большим ударом для их репутации. Как команда "опускала" своего бывшего совладельца, — узнавал Фокус.

Номер "Квартала" о Миндиче

Юморист Юрий Ткач в разговоре с коллегой Евгением Кошевым со сцены говорит: "Просто я когда в "Квартал" приходил, эти все чудесные сериалы, которые знали все, показывали по телевизору, а не на YouTube-канале НАБУ!... А кто вообще такой Минидич? Я шесть лет в "Квартале" и все это время думал, что Миндич — это какая-то болячка. Ану посмотри, у меня на ж*пе Миндич не выскочил?".

В ответ Евгений Кошевой оправдывается: "Юр, смотри, я сейчас все объясню. Миндич является акционером "Квартала", но большинство его даже не видели. Даже не знакомы с ним. Но знаком ты с ним или не знаком, видел ты его или не видел, — людей это не ***. Потому что ты тоже стопудово замешан в этих схемах".

Друзья отвернулись

Далее актеры "Квартала" решили "пройтись" по артистам, которые после коррупционного скандала отказались с ними сотрудничать, чтобы рикошетом не отменили и их самих.

Состоялся такой диалог:

Ткач: Скажи, пожалуйста, это Монатик, Дорофеева, еще ребята. Их реально сегодня не будет?

Кошевой: Не будет... Из-за Миндича.

Ткач: Ну, то получается, что из-за этого скандала от нас отвернулись наши все близкие друзья-артисты? И что теперь будет дальше?

Кошевой: Юр, тихо. Теперь я скажу. Значит, во-первых, наши настоящие друзья-артисты от нас не отказались, они сегодня будут. Мы им спасибо за поддержку. Во-вторых, "Квартал" был, есть и будет, несмотря на то, какое дерьмо было каким-то образом причастно к имени "Квартала". И, в-третьих, хочется обратиться к Миндичу. Ты же стопудово будешь смотреть это видео. Я очень надеюсь, что эти деньги будут греть тебе душу, а потом будут появляться ожоги и ты не сможешь сидеть на заднице. Потому что душа у тебя именно там. И это все, что мы сегодня хотели сказать по этому поводу.

Кто пришел?

Как выяснилось, "настоящей подружкой" комиков оказалась прима украинской эстрады Ирина Билык, которая уже годами не дает большие интервью, видно, чтобы не сказать чего-то лишнего. Также не побоялась общественного осуждения певица Оля Полякова, которая ранее выступала в кокошнике под russian style.

Афиша студии Квартал 95 Фото: Facebook

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Студия "Квартал 95" зарегистрировала новую компанию ООО "Квартал ЮА", к которой уже не имеет отношения фигурант дела о коррупции Тимур Миндич.

Ирина Сопонару, артистка проектов "Женский квартал" и "Единый квартал", стала первой среди коллег по студии, кто открыто заговорил о возможном закрытии "Квартала".

На фоне "Миндичгейта": певицы KOLA, Дорофеева и хор "Гомон" отменили выступления в "Квартале".