Победители Евровидения отказались от главной награды в конкурсе из-за Израиля

Артисты Nemo, которые одержали победу на Евровидении-2024, объявили, что возвращают свой трофей организаторам. Решение принято из-за того, что Израиль допустили к участию в конкурсе.

В своем обращении Nemo подчеркнули, что ценят евробаченское сообщество и все, чему их научил этот опыт, однако теперь не считают правильным сохранять награду. Соответствующее заявление музыканты обнародовали на своей странице в Instagram.

"Евровидение заявляет, что выступает за единство, инклюзивность и достоинство для всех. Именно эти ценности делали этот конкурс важным для меня. Но продолжение участия Израиля во время того, что Независимая международная комиссия расследования ООН определила как геноцид, показывает очевидный конфликт между этими идеалами и решениями, принятыми EBU (ред.: Европейский вещательный союз)", — отметили Nemo.

Также артисты отметили, что ситуация касается не отдельных исполнителей или граждан. По словам Nemo, песенный конкурс не впервые используют для улучшения имиджа государства, "которое обвиняют в серьезных нарушениях", несмотря на то, что EBU заявляет об аполитичности Евровидения.

"И когда целые страны снимают свое участие из-за этого противоречия, должно быть понятно, что что-то серьезно не так. Поэтому я решил отправить свой трофей обратно в штаб-квартиру EBU в Женеве. С благодарностью и с четким посланием: живите так, как заявляете", — подытожили артисты.

