Переможці Євробачення відмовились від головної нагороди в конкурсі через Ізраїль

Артисти Nemo, які здобули перемогу на Євробаченні-2024, оголосили, що повертають свій трофей організаторам. Рішення ухвалено через те, що Ізраїль допустили до участі в конкурсі.

У своєму зверненні Nemo підкреслили, що цінують євробаченську спільноту та все, чому їх навчив цей досвід, однак тепер не вважають правильним зберігати нагороду. Відповідну заяву музиканти оприлюднили на своїй сторінці в Instagram.

"Євробачення заявляє, що виступає за єдність, інклюзивність і гідність для всіх. Саме ці цінності робили цей конкурс важливим для мене. Але продовження участі Ізраїлю під час того, що Незалежна міжнародна комісія розслідування ООН визначила як геноцид, показує очевидний конфлікт між цими ідеалами та рішеннями, ухваленими EBU (ред.: Європейська мовна спілка)", — наголосили Nemo.

Також артисти зауважили, що ситуація стосується не окремих виконавців чи громадян. За словами Nemo, пісенний конкурс не вперше використовують для покращення іміджу держави, "яку звинувачують у серйозних порушеннях", попри те, що EBU заявляє про аполітичність Євробачення.

"І коли цілі країни знімають свою участь через цю суперечність, має бути зрозуміло, що щось серйозно не так. Тому я вирішив надіслати свій трофей назад до штаб-квартири EBU у Женеві. З вдячністю і з чітким посланням: живіть так, як заявляєте", — підсумували артисти.

