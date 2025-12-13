Страны, которые удивят: 7 мест в мире, которые будут самыми "горячими" в 2026 году

В 2026 году туристическая карта мира пополнится новыми трендами — от возвращения интереса к недооцененным странам до стремительного развития популярных мегаполисов. Эксперты отмечают, что путешественники будут искать сочетание аутентичности, природы, культуры и качественной инфраструктуры, и именно эти направления будут задавать тон путешествиям в следующем году.

Если вы уже планируете путешествия на 2026 год, эксперты туристической индустрии советуют обратить внимание на несколько направлений, которые стремительно набирают популярность, пишет Independent.

Майорка: новый "It-остров" Испании

Роскошная тревел-компания ASmallWorld назвала Майорку самым трендовым испанским направлением. По словам CEO Зайна Ричардсона, остров отличается уникальным сочетанием "бохо-вилледжей", динамичной жизни Пальмы и разнообразных пляжей.

Местные власти активно работают над устойчивым туризмом — ограничивают шумные вечеринки, нелегальные аренды и защищают локальные общины. В 2026 году здесь откроется ряд роскошных отелей, среди которых Mandarin Oriental Punta Negra.

США: юбилей независимости, Route 66 и футбольный мир

Несмотря на политическую турбулентность, США станут одним из центров мирового туризма в 2026 году.

Страна будет праздновать сразу две большие даты:

250 лет независимости США;

100 лет Route 66 — легендарному 3 900-километровому шоссе.

США также будут принимать матчи Чемпионата мира по футболу 2026 года, что привлечет внимание к Атланте, Майами, Сиэтлу, Филадельфии, Далласу и другим городам.

Популярности добавляют более доступные авиабилеты и слабый доллар.

Темные локации для звездного туризма — Юта, Аризона и Айдахо — тоже станут must-visit в 2026 году.

Мозамбик: возвращение интереса и "сафари и пляж"

Хотя север страны пока не рекомендован для путешествий, остальная часть Мозамбика — одна из главных звезд будущего года.

Том Барбер, соучредитель Original Travel, отмечает, что страна зря получила репутационный удар, и туристы недооценивают ее потенциал.

Национальный парк Горонгоса, возродившийся после войны 1990-х, развивает новые лоджи и активно восстанавливает дикую природу — слонов, львов, буйволов и антилоп.

Теперь Мозамбик — это полноценное направление, где можно совместить сафари и отдых на побережье, а также насладиться дайвингом с китовыми акулами и манта-скатами.

Кыргызстан: недооцененный центр Центральной Азии

Хотя Узбекистан часто считают "воротами" в Центральную Азию, Кыргызстан предлагает более дикие ландшафты, горы, конные маршруты и невероятные пейзажи.

В 2026 году ожидается выход документального фильма Александры Толстой, который привлечет внимание к..:

высокогорного озера Кель-Суу;

ледникового Кель-Тор;

биосферного заповедника Сары-Челек.

Компания Intrepid запускает новый маршрут Trekking the Tien Shan Trails — 10-дневный поход с ночевками в традиционных юртах.

Колумбия: новый уровень культуры, гастрономии и роскоши

Колумбия долгое время воспринималась как направление для людей, путешествующих с рюкзаками, но теперь она переживает культурное и гастрономическое возрождение.

Lonely Planet включил Картахену в топ-10 мест для путешествий в 2026 году.

В квартале Гетсемани откроется новый Four Seasons Cartagena, а туристы активно открывают для себя Боготу, регион Медельина, Гуатапе и Эль-Пеньоль.

Даже с роскошными отелями Колумбия сохраняет аутентичную атмосферу.

Южная Корея: волна K-pop и новые авиарейсы

Южная Корея продолжает покорять мировую культуру — от музыки до косметики.

В марте 2026 года Virgin Atlantic запускает первый прямой рейс из Лондона в Сеул.

Остров Чеджу-до вошел в список Lonely Planet как №17 в мире — идеальный природный противовес мегаполисному Сеулу.

С открытием нового отеля Janu (бренда Aman), ориентированного на поколение Z, ожидается резкий рост интереса к Сеулу.

Грузия: новые рейсы и рост популярности

После запуска рейса easyJet Лутон — Тбилиси и ожидаемых новых маршрутов в 2026 году Грузия становится значительно доступнее.

Тбилиси предлагает микс широких бульваров, старинных улочек и знаменитых серных бань.

За пределами столицы — монастыри и соборы, в частности Гелатский монастырь (ЮНЕСКО).

Грузия поражает гастрономией и древней винодельческой традицией, насчитывающей около 8 000 лет.

