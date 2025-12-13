Країни, що здивують: 7 місць у світі, які будуть "найгарячішими" у 2026 році

У 2026 році туристична мапа світу поповниться новими трендами — від повернення інтересу до недооцінених країн до стрімкого розвитку популярних мегаполісів. Експерти відзначають, що мандрівники шукатимуть поєднання автентики, природи, культури та якісної інфраструктури, і саме ці напрямки задаватимуть тон подорожам наступного року.

Якщо ви вже плануєте подорожі на 2026 рік, експерти туристичної індустрії радять звернути увагу на кілька напрямків, які стрімко набирають популярності, пише Independent.

Майорка: новий "It-острів" Іспанії

Розкішна тревел-компанія ASmallWorld назвала Майорку найтрендовішим іспанським напрямком. За словами CEO Зайна Річардсона, острів вирізняється унікальним поєднанням "бохо-вілледжів", динамічного життя Пальми та різноманітних пляжів.

Місцева влада активно працює над сталим туризмом — обмежує гучні вечірки, нелегальні оренди та захищає локальні громади. У 2026 році тут відкриється низка розкішних готелів, серед яких Mandarin Oriental Punta Negra.

США: ювілей незалежності, Route 66 та футбольний світ

Попри політичну турбулентність, США стануть одним із центрів світового туризму у 2026 році.

Країна святкуватиме одразу дві великі дати:

250 років незалежності США;

100 років Route 66 — легендарного 3 900-кілометрового шосе.

США також прийматимуть матчі Чемпіонату світу з футболу 2026, що приверне увагу до Атланти, Маямі, Сіетла, Філадельфії, Далласа та інших міст.

Популярності додають більш доступні авіаквитки та слабший долар.

Темні локації для зіркового туризму — Юта, Аризона та Айдахо — теж стануть must-visit у 2026 році.

Мозамбік: повернення інтересу та "сафарі і пляж"

Хоча північ країни поки не рекомендована для подорожей, решта Мозамбіку — одна з головних зірок майбутнього року.

Том Барбер, співзасновник Original Travel, зазначає, що країна даремно отримала репутаційний удар, і туристи недооцінюють її потенціал.

Національний парк Горонгоса, що відродився після війни 1990-х, розвиває нові лоджі та активно відновлює дику природу — слонів, левів, буйволів та антилоп.

Тепер Мозамбік — це повноцінний напрямок, де можна поєднати сафарі та відпочинок на узбережжі, а також насолодитися дайвінгом із китовими акулами та манта-скатами.

Киргизстан: недооцінений центр Центральної Азії

Хоча Узбекистан часто вважають "воротами" до Центральної Азії, Киргизстан пропонує більш дикі ландшафти, гори, кінні маршрути та неймовірні краєвиди.

У 2026 році очікується вихід документального фільму Александри Толстой, який приверне увагу до:

високогірного озера Кель-Суу;

льодовикового Кель-Тор;

біосферного заповідника Сари-Челек.

Компанія Intrepid запускає новий маршрут Trekking the Tien Shan Trails — 10-денний похід зі ночівлями в традиційних юртах.

Колумбія: новий рівень культури, гастрономії та розкоші

Колумбію довгий час сприймали як напрямок для людей, які подорожують з рюкзаками, але тепер вона переживає культурне й гастрономічне відродження.

Lonely Planet включив Картахену до топ-10 місць для подорожей у 2026 році.

У кварталі Гетсемані відкриється новий Four Seasons Cartagena, а туристи активно відкривають для себе Боготу, регіон Медельїну, Гуатапе та Ель-Пеньоль.

Навіть із розкішними готелями Колумбія зберігає автентичну атмосферу.

Південна Корея: хвиля K-pop та нові авіарейси

Південна Корея продовжує підкорювати світову культуру — від музики до косметики.

У березні 2026 року Virgin Atlantic запускає перший прямий рейс з Лондона до Сеула.

Острів Чеджу-до увійшов до списку Lonely Planet як №17 у світі — ідеальна природна противага мегаполісному Сеулу.

З відкриттям нового готелю Janu (бренду Aman), орієнтованого на покоління Z, очікується різке зростання інтересу до Сеула.

Грузія: нові рейси й зростання популярності

Після запуску рейсу easyJet Лутон – Тбілісі та очікуваних нових маршрутів у 2026 році Грузія стає значно доступнішою.

Тбілісі пропонує мікс широких бульварів, старовинних вуличок та знаменитих сірчаних бань.

За межами столиці — монастирі та собори, зокрема Гелатський монастир (ЮНЕСКО).

Грузія вражає гастрономією та стародавньою виноробною традицією, що налічує близько 8 000 років.

