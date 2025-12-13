Семья бросила все на 5 лет ради путешествий — что из этого вышло

Когда одна из любимых преподавательниц автора этой истории умерла через несколько недель после выхода на пенсию, она осознала: не хочет откладывать жизнь "на потом". Тогда она работала школьным консультантом, а ее муж, Сам, был самиздатским писателем, который мог работать из любой точки мира. Воспользовавшись школьными каникулами, супруги активно путешествовали и даже основали блог.

Короткие поездки только усиливали желание отправиться в длинное путешествие. Пара решила взять год паузы в карьере и путешествовать полный рабочий день. Формальный запрос на год отпуска был отклонен из-за предстоящих бюджетных сокращений, но супруги решили не ждать до пенсии и реализовать мечту немедленно, пишет Business Insider.

Подготовка к большому путешествию

За год семья сэкономила более $30 тысяч, урезав все несущественные расходы. Они продали автомобиль за $5 тысяч и ряд более мелких вещей, а остальное имущество сохранили в складе, планируя отсутствовать всего год.

В июне 2015 года они имели около $40 тысяч сбережений, расторгли договор аренды и купили билеты в одну сторону в Прагу.

Путешествие превратилось в настоящий марафон впечатлений: от Октовберфеста в Мюнхене и Дня Святого Патрика в Дублине до островов Хорватии, Таиланда и Португалии. Они посетили более десятка стран, исследовали храмы Камбоджи, купались в термальных источниках Венгрии и путешествовали по Шотландии в кемпере.

Походные маршруты Австрии и Словакии, плавание с тюленями в Швеции — год стал ускоренным курсом экстремального туризма.

Новый раздел: путешествия с ребенком

В США они вернулись, чтобы родить сына. Но уже через несколько месяцев после его появления на свет семья снова отправилась в путешествия — на этот раз по американским штатам.

К своему третьему дню рождения мальчик побывал в 27 штатах. Только пандемия остановила путешествия, и семья восприняла это как знак: время осесть. Через пять лет после старта своего приключения они вернулись в Калифорнию.

Возвращение к профессиональной жизни

Пятилетний "разрыв" в резюме и пандемия сделали возвращение к карьере сложной задачей. Автор вернулась на рынок труда, когда сын пошел в садик: сначала как личная ассистентка предпринимателя, а затем — как операционный менеджер неприбыльной организации, где работает неполный день уже почти четыре года.

Поиск полноценной работы длится уже полтора года — конкуренция на рынке труда рекордная.

"Был ли наш год перерыва импульсивным? Нет, — говорит она, — Мы год планировали и экономили. Был ли риск? Безусловно, даже больший, чем мы тогда думали. Сделали бы мы это снова? Однозначно да. Но, пожалуй, ограничились бы именно одним годом".

