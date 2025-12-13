Сім'я покинула все на 5 років заради подорожей — що з цього вийшло

Коли одна з улюблених викладачок авторки цієї історії померла за кілька тижнів після виходу на пенсію, вона усвідомила: не хоче відкладати життя "на потім". Тоді вона працювала шкільною консультанткою, а її чоловік, Сам, був самвидавним письменником, який міг працювати з будь-якої точки світу. Скориставшись шкільними канікулами, подружжя активно подорожувало і навіть започаткувало блог.

Короткі поїздки лише підсилювали бажання вирушити у довгу мандрівку. Пара вирішила взяти рік паузи в кар’єрі та подорожувати повний робочий день. Формальний запит на рік відпустки було відхилено через майбутні бюджетні скорочення, але подружжя вирішило не чекати до пенсії та реалізувати мрію негайно, пише Business Insider.

Підготовка до великої мандрівки

За рік сім’я заощадила понад $30 тисяч, урізавши всі несуттєві витрати. Вони продали автомобіль за $5 тисяч і низку дрібніших речей, а решту майна зберегли в складі, плануючи бути відсутніми лише рік.

У червні 2015 року вони мали близько $40 тисяч заощаджень, розірвали договір оренди та купили квитки в один бік до Праги.

Подорож перетворилася на справжній марафон вражень: від Октовберфесту в Мюнхені та Дня Святого Патрика в Дубліні до островів Хорватії, Таїланду та Португалії. Вони відвідали понад десяток країн, досліджували храми Камбоджі, купалися в термальних джерелах Угорщини та мандрували Шотландією в кемпері.

Похідні маршрути Австрії й Словаччини, плавання з тюленями у Швеції — рік став прискореним курсом екстремального туризму.

Новий розділ: подорожі з дитиною

До США вони повернулися, щоб народити сина. Та вже за кілька місяців після його появи на світ сім’я знову вирушила в подорожі — цього разу американськими штатами.

До свого третього дня народження хлопчик побував у 27 штатах. Лише пандемія зупинила мандри, і сім’я сприйняла це як знак: час осісти. Через п’ять років після старту своєї пригоди вони повернулися до Каліфорнії.

Повернення до професійного життя

П’ятирічний "розрив" у резюме й пандемія зробили повернення до кар’єри складним завданням. Авторка повернулася на ринок праці, коли син пішов у садок: спочатку як особиста асистентка підприємця, а згодом — як операційна менеджерка неприбуткової організації, де працює неповний день вже майже чотири роки.

Пошук повноцінної роботи триває вже півтора року — конкуренція на ринку праці рекордна.

"Чи був наш рік перерви імпульсивним? Ні, — каже вона. — Ми рік планували і заощаджували. Чи був ризик? Безумовно, навіть більший, ніж ми тоді думали. Чи зробили б ми це знову? Однозначно так. Але, мабуть, обмежилися б саме одним роком".

